Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βράβευσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα Globe Soccer Awards. Τα αποθεωτικά σχόλιο για τον Σέρβο θρύλο και το ξεχωριστό βραβείο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «υποκλίθηκε» στον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των Globe Soccer Awards, που διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο από το 2010 και έπειτα, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν επί σκηνής και να αποθεώσουν ο ένας τον άλλον.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τους διοργανωτές να δημιουργήσει ένα βραβείο για τον κορυφαίο αθλητή εκτός ποδοσφαίρου. Έτσι, επέλεξε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο που το κερδίζει. Ο 36χρονος Πορτογάλος αστέρας υποδέχθηκε τον Σέρβο θρύλο στην εκδήλωση, μιλώντας με εγκωμιαστικά λόγια για τα επιτεύγματά του.

«Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ζωή, αλλά ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό.

Ήθελα να αναδείξω προσωπικότητες από άλλα σπορ και να δώσω στον κόσμο την ευκαιρία να δει κορυφαία ταλέντα από διαφορετικά πεδία. Είναι μεγάλη χαρά που το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά και που συμμετέχω σε αυτή τη νέα εποχή», ανέφερε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Νόβακ είναι παράδειγμα αφοσίωσης και συνέπειας, με πορεία και μακροζωία που μοιάζει με τη δική μου. Το αξίζει και αποτελεί έμπνευση για όλες τις γενιές».

Από την πλευρά του, ο Τζόκοβιτς είπε: «Είναι προνόμιο και τιμή να παραλαμβάνω το βραβείο από έναν θρύλο του αθλητισμού. Δεν το περίμενα και είμαι μεγάλος θαυμαστής του ποδοσφαίρου, οπότε η στιγμή αυτή είναι όνειρο που έγινε πραγματικότητα».