Ραγδαίες εξελίξεις στην Τσέλιε, αφού ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον προπονητή της, λίγες ώρες, μετά τη «βαριά» ήττα από την ΑΕΚ (12/03, 0-4)!

Η ΑΕΚ έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League. Η «Ένωση» πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, αφού έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Τσέλιε (12/03, 0-4).

Όπως καταλαβαίνει κανείς, για να έρθει ο αποκλεισμός, θα πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα. Μάλιστα, οι Σλοβένοι θα έρθουν με νέο προπονητή στον πάγκο τους.

Η ΑΕΚ ήταν «σίφουνας» και ισοφάρισε ένα ευρωπαϊκό της ρεκόρ! Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσέλιε και ισοφάρισε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ρεκόρ της!

Κι όμως, αφού οι εξελίξεις «έτρεξαν» πάρα πολύ γρήγορα και μετά την ήττα από τους «κιτρινόμαυρους» είχαμε και απόλυση.

Ο Ιβάν Μαέφσκι ήταν ο «διάδοχος» του Άλμπερτ Ριέρα. Ωστόσο, το μέλλον του έμελλε να είναι βραχυπρόθεσμο στην Τσέλιε, αφού με τα αρνητικά αποτελέσματα ήρθε και το «διαζύγιό» του.

Γι’ αυτό και οι Σλοβένοι θα έχουν νέο άνθρωπο στην άκρη του πάγκου τους, στη ρεβάνς της Ελλάδας. Σε ένα ματς, που θα είναι «τυπική διαδικασία».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τσέλιε:

«Ο Ιβάν Μαέφσκι δεν είναι πλέον προπονητής της πρώτης ομάδας της Τσέλιε.

Η Τσέλιε ευχαριστεί τον Ιβάν για την επαγγελματική του στάση, την εργατικότητα και την προσπάθεια που κατέβαλε τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Ο σύλλογος θα ορίσει τον διάδοχό του σήμερα».