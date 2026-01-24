Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Κόμο – Τορίνο (24/01, 6-0), σε μία ιστορική νίκη για την ομάδα του!

Μία Κόμο, που πετάει «φωτιές», και ένας Τάσος Δουβίκας, που σκοράρει συνέχεια! Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καταπληκτικός στην 22η αγωνιστική της Serie A, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές!

Στο ματς με την Τορίνο (24/01, 6-0) η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και συνέχισε την τρομερή πορεία της.

Πλέον, έχει 40 βαθμούς στο σακούλι της και είναι στην 5η θέση του πίνακα, έστω και προσωρινά!

Στο τέλος της αναμέτρησης, το βραβείο του MVP κατέληξε στα χέρια του Τάσου Δουβίκα. Και πώς να γινόταν κάτι διαφορετικό; Άλλωστε, τα όσα έκανε ήταν μοναδικά και «τρέλανε» τους πάντες, σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία της Κόμο!

Το γιατί; Επειδή, μιλάμε για τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της στη Serie A! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς το κλαμπ του Έλληνα επιθετικού, ανεξάρτητα διοργάνωσης δεν έχει κερδίσει ποτέ με παραπάνω από έξι γκολ.

Άρα, ουσιαστικά έχουμε και μία «ισοφάριση» των προηγούμενων ρεκόρ.

Tasos Douvikas è il Panini Player of The Match di #ComoTorino 🏆 pic.twitter.com/H9XsTBf7Ms — Lega Serie A (@SerieA) January 24, 2026

Ο φοβερός Δουβίκας

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, για τα «πεπραγμένα» του πρώην παίκτη της Θέλτα. Ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα και τα 11 συνολικά, έχοντας παράλληλα και μία εξαιρετική παρουσία στην τελευταία αγωνιστική.

Το πρώτο του τέρμα ήρθε, μετά από μία όμορφη ατομική ενέργεια, καθώς στο 9ο λεπτό πήρε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο, διένυσε πολλά μέτρα και την έστειλε στα δίχτυα, ενώ ήταν και ο άνθρωπος που έκανε το 4-0.

Η συνολική του βαθμολογία σύμφωνα με το Sofascore ήταν 9.4, έχοντας μονάχα 26 επαφές με την μπάλα.

Είχε 2/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ «πέρασε» και δύο πάσες-κλειδιά. Από εκεί και πέρα, ήταν πάρα πολύ θετικός και στο κομμάτι των «μονομαχιών», αφού κέρδισε τις 4/6 που έδωσε συνολικά.

Κι όλα αυτά, ενώ κέρδισε και πέναλτι για την ομάδα του. Σε μία εμφάνιση, που το βραβείο MVP, δεν γινόταν να πάει σε άλλα… χέρια.