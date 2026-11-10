Ο Χρήστος Μανδάς διανύει μία «μαγική» σεζόν. Πώς έφτασε να είναι Νο.1 της Λάτσιο και ανάμεσα στους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Serie A;

Η περασμένη σεζόν δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Χρήστο Μανδά.

Στη Λάτσιο δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να πάει στην Μπόρνμουθ, με τη μορφή δανεισμού.

Christos Mandas is the Panini Player of the Match for #NapoliLazio 🏆👏 pic.twitter.com/o0YyNy1bco — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 8, 2026

Παρ’ όλα αυτά, δεν έπαιξε ούτε μία φορά στα «κεράσια». Το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ιταλία και έμενε να φανεί τι θα γινόταν με το μέλλον του.

Τελικά, ο Χρήστος Μανδάς, όχι μόνο «κέρδισε» τη φανέλα του βασικού, αλλά κάνει «μαγικά» πράγματα.

Christos Mandas è il Panini Player of the Match di #NapoliLazio 🌟#SerieAEnilive pic.twitter.com/LnEikRCzFK — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2026

Πώς ήρθε η «επιβράβευση» του Μανδά

Πριν από λίγους μήνες η Λάτσιο προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Τζενάρο Γκατούζο να παίρνει τη θέση του Μαουρίτσιο Σάρι.

Σε μία κίνηση-κλειδί για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Ο πρώην τεχνικός της εθνικής Ιταλίας τον έχει εμπιστευτεί, τον έχει κάνει Νο.1 και τα αποτελέσματα είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ!

Μάλιστα, ο Χρήστος Μανδάς είναι ανάμεσα στους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Serie A.

CHRISTOS. MANDAS. ❌



GODLY performance from the Greek goalkeeper for Lazio vs Napoli 👏



His best of the day? This MIRACULOUS double save…#NapoliLazio | #SerieA pic.twitter.com/jGzHXmxoHs — The Laziali (@The_Laziali) November 8, 2026

Κι όμως, αφού είναι τρίτος σε βαθμολογία του Sofascore, σε μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Μπροστά του είναι μονάχα οι Πάουλο Ντιμπάλα με 7.88, αλλά και ο Τζιοβάνι Ντιαφάρα 9.33 που δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια.

Ο Χρήστος Μανδάς έχει «γράψει» βαθμολογία 7.77, έχοντας «σώσει» για τα καλά τη Λάτσιο ορισμένες φορές!

Σε 11 αναμετρήσεις έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του 0.8 φορές ανά ματς, ενώ έχει «σβήσει» 3.86 τέρματα.

Μετράει ήδη 39 επεμβάσεις, με τις 24 να είναι εντός περιοχής και τις 14 εκτός.

Μάλιστα, έχει αποκρούσει και μία εκτέλεση πέναλτι, στη μοναδική φορά που έχει «μονομαχήσει» από τα 11 βήματα!

Σε μία ονειρική σεζόν για τον Χρήστο Μανδά, με αυτή να είναι μόνο η αρχή…