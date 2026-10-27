Ο Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην Κόμο, που δείχνει πόσο πολύ τον εμπιστεύεται η ομάδα του!

Από την ημέρα που ο Τάσος Δουβίκας «πάτησε» το πόδι του στην Ιταλία κάνει φανταστικά πράγματα!

Ο Έλληνας επιθετικός, μετά την περιπέτειά του στη Θέλτα, αποφάσισε να «μετακομίσει» στην Κόμο τον Φλεβάρη του 2025.

Σε μία επιστολή που αν γυρνούσε πίσω, σίγουρα δεν θα την άλλαζε.

Η συνεργασία του με τον Σεσκ Φάμπρεγας έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο Τάσος Δουβίκας, όχι μόνο έχει «εκτοξεύσει» τις μετοχές του, αλλά διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του.

Συνεχόμενα γκολ, πολλά λεπτά συμμετοχής και το «κερασάκι» ήρθε πριν από λίγες ώρες, με νέο συμβόλαιο.

Σε ένα deal που δείχνει το πόσο εμπιστοσύνη του έχει η Κόμο. Και δεν έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος…

Como 1907 is pleased to announce that forward Tasos Douvikas has signed a new contract with the club through 2031.



Read the official statement ➡️ https://t.co/7m2WF8lBOR pic.twitter.com/JWWFYo2WRG — Como1907 (@Como_1907) October 26, 2026

Πώς η Κόμο έδειξε την εμπιστοσύνη της στον Δουβίκα

Ο Τάσος Δουβίκας -αν δεν αλλάξει κάτι- για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει κάτοικος του Κόμο!

Κι όμως, αφού έβαλε την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Σε μία κίνηση από τους ιθύνοντες του κλαμπ που έχει και «εξηγήσεις».

Ο Φάμπρεγας έχει πάθει… πλάκα με την εξέλιξη του Δουβίκα! Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να σκοράρει και ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει μείνει έκπληκτος με την εξέλιξή του!

Προφανώς, και ήθελαν να επιβραβεύσουν τον παίκτη τους, για τα όσα έχει προσφέρει, αλλά και να τον «δέσουν», πριν έρθουν οι… σειρήνες.

Όπως είναι λογικό, ο Τάσος Δουβίκας πήρε μία γενναία αύξηση, αλλά η σπουδαιότητα του συμβολαίου του αφορά τη χρονική του διάρκεια.

Ελάχιστοι είναι οι παίκτες που έχουν στα «χέρια» τους μία συμφωνία, μέχρι το 2031!

Για την ακρίβεια, μονάχα οι Τρέβορ Τσάλομπα, Λούκας Ντε Κούνια, Ίβαν Σμόλσιτς, Ματία Λιμπεράλι και Άντριαν Λάχντο.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο Τάσος Δουβίκα τις τελευταίες ώρες. Σε μία κίνηση που «δείχνει» το πόσο πολύ του έχει εμπιστοσύνη η Κόμο!