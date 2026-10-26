Στη Serie A η Μόντσα έχει βγάλει ένα «διαμαντάκι» που κάνει «μαγικά» πράγματα, που είναι… γνωστός στην Ελλάδα. Το όνομά του; Γκουστάβο Βαρέλα!

Όπως κάθε χρονιά υπάρχουν «αποκαλύψεις» και νέα «διαμαντάκια» σε όλα τα πρωταθλήματα.

Στη Serie A ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής υπάρχει στη Μόντσα. Τι και αν σας λέγαμε πως έχει… ελληνικό παρελθόν; Κι όμως, το όνομά του είναι: Γκουστάβο Βαρέλα!

Πώς τον γνωρίζουμε στα μέρη μας; Αρκεί να σκεφτούμε τον Φερνάντο Βαρέλα, που ήταν για πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ!

Προφανώς και το επίθετό του δεν είναι τυχαίο, αφού έχουμε να κάνουμε με τον πατέρα και τον γιο.

Dal grande impatto con il calcio italiano ai suoi modelli in campo, Gustavo Varela risponde ai tifosi 🗣️🦍⚪️🔴 pic.twitter.com/aE6SAwHRBB — AC Monza (@ACMonza) October 22, 2026

Από ball boy στην Τούμπα, στα βιβλία της Serie A

Ο Γκουστάβο Βαρέλα, ακόμα και αν έχει περάσει στα… ψιλά, έχει εμφανιστεί στα ελληνικά δρόμενα. Τόσο στην Τούμπα, όσο και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, όσο ήταν ο πατέρας του στους Θεσσαλονικείς βρισκόταν στα «φυτώρια» του κλαμπ, ενώ παράλληλα ήταν και ball boy στην πρώτη ομάδα.

Τα χρόνια πέρασαν, «μετακόμισε» στην Μπενφίκα, πήγε στη Ζιλ Βισέντε δανεικός, ενώ το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στη Μόντσα.

Το ξεκίνημά του φανταστικό, καθώς έχει φτάσει να είναι πρώτος σκόρερ στο ιταλικό πρωτάθλημα με οκτώ τέρματα!

Και όχι μόνο αυτό, αφού έχει μπει στα βιβλία της Serie A δίπλα σε «θρύλους». Ο λόγος;

Έγινε ο τέταρτος μικρότερος σε ηλικία παίκτης με -τουλάχιστον- επτά γκολ, στις πρώτες επτά «στροφές» του πρωταθλήματος! Ποιοι άλλοι το είχαν κάνει;

Gustavo Varela took his #SerieA tally to six goals in as many games 💯#MonzaCagliari pic.twitter.com/jKB0dNEsMt — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 20, 2026

Οι Τζουτζέπε Μεάτσα το 1929, ο Οτέλο Τόρι το 1937 και ο Ουμπέρτο Γκουαρνιέρι το 1939!

Δηλαδή, πέτυχε κάτι που οι μόνοι που τον ξεπερνούν «ακουμπούν» σχεδόν μία επιστροφή 100 ετών πίσω στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας.

Όχι και άσχημα, για έναν ποδοσφαιριστή που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Ακόμα, και αν αυτό έγινε «αθόρυβα» και χωρίς να το γνωρίζουν πάρα πολλοί.