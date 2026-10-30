Μίλαν και Ίντερ ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το «San Siro», παρουσιάζοντας το νέο «στολίδι» του Μιλάνου μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Η νέα κοινή έδρα της Ίντερ και της Μίλαν θα ονομάζεται «Generali Stadium», έπειτα από τη συμφωνία με την κορυφαία ιταλική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εξασφάλισε τα δικαιώματα ονοματοδοσίας για το νέο γήπεδο-στολίδι του Μιλάνου. Ένα deal που, φυσικά, θα αποφέρει σημαντικά ετήσια έσοδα στους δύο συλλόγους.

Το όνομα της μεγάλης ιταλικής ασφαλιστικής εταιρείες θα αναγράφεται στην κεντρική εξέδρα του σταδίου. Το σύγχρονο γήπεδο, που αναμένεται να παραδοθεί τη σεζόν 2031-32, θα διαφέρει ριζικά από το υφιστάμενο San Siro, υιοθετώντας έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό πάνω σε υπερυψωμένη βάση με χαρακτηριστική εξαγωνική εξωτερική όψη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με το «The Guardian», το νέο γήπεδο αναμένεται να κοστίσει σε Μίλαν και Ίντερ περίπου 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποκαλυπτήρια του έργου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με οπαδούς των «νερατζούρι» να συγκεντρώνονται στο Καστέλο Σφορτσέσκο για να διαμαρτυρηθούν κατά της πιθανής κατεδάφισης της ιστορικής τους έδρας, αξιώνοντας τη διατήρησή της παράλληλα με τη λειτουργία του νέου γηπέδου.