Ο Τάσος Δουβίκας έχει πάρει «φωτιά» και διανύει την πιο «φορμαρισμένη» του περίοδο, από το καλοκαίρι του 2023 και έπειτα!

Η Κόμο συνεχίζει τις υψηλές της «πτήσεις». Μετά τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Champions League έχει «χτίσει» και ένα μικρό αήττητο σερί στη Serie A.

Το τελευταίο της «θύμα» ήταν η Σασουόλο (24/10, 2-0) σε ένα ματς όπου ο Τάσος Δουβίκας «έλαμψε» ξανά!

Como's Anastasios Douvikas has had an incredible week:



⚽️ vs. Man Utd in the Champions League

⚽️⚽️ vs. Sassuolo in Serie A pic.twitter.com/64Qm7UKg0O — B/R Football (@brfootball) October 24, 2026

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, αποδεικνύοντας ότι είναι σε τρομερή κατάσταση.

Κάπως έτσι έφτασε τα πέντε τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα και συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο «κανόνι» της Κόμο.

Μαζί με όλα αυτά πέτυχε και κάτι ξεχωριστό, καθώς βλέπουμε την πιο «φορμαρισμένη έκδοσή» του, από όταν πήρε μεταγραφή στη Θέλτα!

Como's Anastasios Douvikas has had an incredible week:



⚽️ vs. Man Utd in the Champions League

⚽️⚽️ vs. Sassuolo in Serie A pic.twitter.com/64Qm7UKg0O — B/R Football (@brfootball) October 24, 2026

Ο Δουβίκας έχει πάρει «φωτιά»

Το καλοκαίρι του 2023 ο Έλληνας επιθετικός πήρε την απόφαση να πάει σε ένα από τα TOP-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η αρχή έγινε στη Θέλτα, ενώ από τον Φλεβάρη του 2024 «μετακόμισε» στην Ιταλία, για χάρη της Κόμο.

Τα όσα κάνει στον σύλλογο του Σεσκ Φάμπρεγας είναι τρομερά και «γράφει» το ένα προσωπικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Απέναντι στη Σασουόλο σκόραρε για τέταρτη συνεχόμενη φορά, ανεξάρτητα διοργάνωσης!

Κι όμως, αφού είχαν προηγηθεί τα ματς με τη Φέγενορντ (14/10, 3-2), τη Φιορεντίνα (18/10, 1-3), αλλά και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1)!

🚨🇬🇷 Anastasios Douvikas (27) has 5 goals in his last 4 games for Como! 🔵⚪️



• ⚽️ vs Feyenoord

• ⚽️ vs Fiorentina

• ⚽️ vs Manchester United

• ⚽️⚽️ vs Sassuolo



He is Como's top goalscorer this season. 🥇 pic.twitter.com/ng8BFlr1PX — EuroFoot (@eurofootcom) October 24, 2026

Σε όλα ο Τάσος Δουβίκας είδε το όνομά του στον φωτεινό πίνακα τον σκόρερ. Τέσσερα σερί παιχνίδια για πρώτη φορά στην καριέρα του, από όταν πήγε στα TΟP-5 πρωταθλήματα!

Για τον Έλληνα επιθετικό που έχει πάρει «φωτιά» και μοιάζει αδύνατον να τον σταματήσει κανείς.