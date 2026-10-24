Η Κόμο συνεχίζει τις υψηλές της «πτήσεις». Μετά τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Champions League έχει «χτίσει» και ένα μικρό αήττητο σερί στη Serie A.
Το τελευταίο της «θύμα» ήταν η Σασουόλο (24/10, 2-0) σε ένα ματς όπου ο Τάσος Δουβίκας «έλαμψε» ξανά!
Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, αποδεικνύοντας ότι είναι σε τρομερή κατάσταση.
Κάπως έτσι έφτασε τα πέντε τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα και συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο «κανόνι» της Κόμο.
Μαζί με όλα αυτά πέτυχε και κάτι ξεχωριστό, καθώς βλέπουμε την πιο «φορμαρισμένη έκδοσή» του, από όταν πήρε μεταγραφή στη Θέλτα!
Ο Δουβίκας έχει πάρει «φωτιά»
Το καλοκαίρι του 2023 ο Έλληνας επιθετικός πήρε την απόφαση να πάει σε ένα από τα TOP-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Η αρχή έγινε στη Θέλτα, ενώ από τον Φλεβάρη του 2024 «μετακόμισε» στην Ιταλία, για χάρη της Κόμο.
Τα όσα κάνει στον σύλλογο του Σεσκ Φάμπρεγας είναι τρομερά και «γράφει» το ένα προσωπικό ρεκόρ μετά το άλλο.
Απέναντι στη Σασουόλο σκόραρε για τέταρτη συνεχόμενη φορά, ανεξάρτητα διοργάνωσης!
Κι όμως, αφού είχαν προηγηθεί τα ματς με τη Φέγενορντ (14/10, 3-2), τη Φιορεντίνα (18/10, 1-3), αλλά και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1)!
Σε όλα ο Τάσος Δουβίκας είδε το όνομά του στον φωτεινό πίνακα τον σκόρερ. Τέσσερα σερί παιχνίδια για πρώτη φορά στην καριέρα του, από όταν πήγε στα TΟP-5 πρωταθλήματα!
Για τον Έλληνα επιθετικό που έχει πάρει «φωτιά» και μοιάζει αδύνατον να τον σταματήσει κανείς.