Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίσει τις «υψηλές πτήσεις» με την Κόμο και ο Φάμπρεγας θέλει να βρει έναν… συμπαραστάτη για εκείνον.

Ο Τάσος Δουβίκας αποτέλεσε και πάλι έναν εκ των πρωταγωνιστών για την σπουδαία Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας.

Η ομάδα-θαύμα του Ισπανού τεχνικού κέρδισε μέσα στην έδρα της Νάπολι (30/08, 1-2), με τον Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

Ο Δουβίκας ήταν ξανά κομβικός για την Κόμο, έχοντας ένα «γεμάτο» ματς απέναντι στους «παρτενοπέι». Συνολικά, επιχείρησε τρεις τελικές προσπάθειες, με τις δύο να καταλήγουν στον στόχο, βρίσκοντας εν τέλει και το κρίσιμο γκολ.

Cesc Fabregas' Como have their first league win of the season.



They took the lead against Massimiliano Allegri's Napoli through Martin Baturina, before Rasmus Hojlund equalised for the home side.



But a second-half strike from Anastasios Douvikas was enough to give the away… pic.twitter.com/Euo7cxypUU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 30, 2026

Παράλληλα, μέτρησε 11/15 εύστοχες πάσες, ενώ κέρδισε και τις 10 από τις 19 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σεσκ Φάμπρεγας ξεχώρισε τον Δουβίκα για το πάθος που έχει στο παιχνίδι του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πεινασμένο», ενώ παράλληλα βρήκε την ευκαιρία για να τονίσει πως θα χρειαστεί και έναν συμπαραστάτη, καθώς θα είναι αδύνατο να διατηρήσει τα ίδια στάνταρ απόδοσης ανά τρεις ημέρες.

«Η αλλαγή τόσο πολλών παικτών δυσκολεύει το δέσιμο της ομάδας. Τώρα πρέπει να ενωθούμε και να δουλέψουμε σκληρά στην προπόνηση. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε μόνο με έναν επιθετικό. Χρειαζόμαστε έναν ποιοτικό σέντερ φορ. Ο Δουβίκας είναι απίστευτα πεινασμένος, αλλά δεν μπορεί να παίζει στο ίδιο επίπεδο κάθε τρεις ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.