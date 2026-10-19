Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να σκοράρει και ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει μείνει έκπληκτος με την εξέλιξή του!

Ακόμα μία αγωνιστική στη Serie A, ακόμα ένα γκολ από τον Τάσο Δουβίκα.

Ο Έλληνας επιθετικός είναι σε εξαιρετική κατάσταση από την περασμένη σεζόν και το αποδεικνύει συνεχώς.

Τόσο στο Champions League, που έχει σκοράρει στις δύο πρώτες αγωνιστικές, όσο και στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το τελευταίο του «θύμα» ήταν η Φιορεντίνα, με τον ποδοσφαιριστή της Κόμο να προσθέτει ακόμα ένα γκολ στο «βιογραφικό» του.

Το πόσο πολύ του έχει εμπιστοσύνη ο Σεσκ Φάμπρεγας είναι γνωστό. Έτσι και αλλιώς, δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχει αποθεώσει στην παρουσία του στην ιταλική ομάδα.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός έχει πάθει… πλάκα και με το πόσο γρήγορα βλέπει την εξέλιξη του παίκτη του.

Μετά το Φιορεντίνα – Κόμο (18/10, 1-3) στις δηλώσεις του αποθέωσε ξανά τον Τάσο Δουβίκα!

Τόσο για το ότι τα δίνει όλα στους αγώνες, όσο για το πόσο γρήγορα έχει βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του.

🇮🇹🔵 ANASTASIOS DOUVIKAS ENCAMINA LA VICTORIA CON UN GOLAZO



QUE BUENA LA JUGADA DE NICO PAZ 🇦🇷🪄



Fiorentina 1-3 Como | Serie A



pic.twitter.com/mk6eDzd99l — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 18, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Σεσκ Φάμπρεγας για τον Τάσο Δουβίκα:

«Δίνει τη ζωή του, εξελίσσεται πάρα πολύ. Τον αφήσαμε να ξεκουραστεί την Τετάρτη, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο έναν επιθετικό. Τα δίνει όλα, σκοράρει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και σε τεχνικό επίπεδο».