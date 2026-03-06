Ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεχωρίσει στα μάτια του Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος πιστεύει πως ο Έλληνας φορ μπορεί να «εκτιναχθεί», εάν δουλέψει ορισμένα στοιχεία.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει ξεχωρίσει τον Τάσο Δουβίκα στην Κόμο και φρόντισε να το κάνει δημοσίως γνωστό.

Ο Έλληνας επιθετικός είναι, δίχως αμφιβολία, ένας από τους πρωταγωνιστές της Κόμο, στην εξαιρετική φετινή πορεία της ιταλικής ομάδας στη Serie A.

Μέχρι στιγμής, μετρά συνολικά 32 εμφανίσεις σε Serie A και Coppa Italia, έχοντας πετύχει 12 γκολ, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.

Το «restart» του Δουβίκα στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας Ο Τάσος Δουβίκας έχει βρει τον ρόλο του στην Κόμο και εξελίσσεται σε ιδανικό «όπλο» στη φαρέτρα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας για τον Δουβίκα στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του παιχνιδιού με την Κάλιαρι, «έπλεξε» το εγκώμιο του ποδοσφαιριστή του, τονίζοντας πως του αρέσει πολύ.

Παράλληλα, φρόντισε να σταθεί σε ορισμένες συμβουλές, λέγοντας πως εάν ο Δουβίκας βελτιώσει ορισμένα στοιχεία, τότε μπορεί να γίνει ένας top παίκτης.

«Μου αρέσει πολύ ο Τάσος, βελτιώνεται. Πάντα σκοράρει για κάθε ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Πρέπει να βελτιώσει κάπως τη στάση του σώματος και το επιθετικό του βάθος. Με αυτές τις βελτιώσεις, μπορεί να γίνει κορυφαίος παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεσκ Φάμπρεγας.