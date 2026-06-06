Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, ένα «διαμάντι» που πήγε να… χαθεί μέσα από τα «χέρια» της Ίντερ, αλλά φρόντισε ακόμα και έτσι να τον κάνει δικό της!

Όλοι γνωρίζουμε τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Έναν πραγματικό «θρύλο» της Ίντερ, που έμεινε σχεδόν για μία… ζωή στην Ιταλία.

Τα χρόνια πέρασαν και ο «διάδοχός» του φωνάζει «παρών». Ποιος είναι αυτός; Ο ίδιος του ο γιος, Αλεξάνταρ!

Από μικρό παιδάκι ήταν στα «φυτώρια» των Ιταλών, όμως, το 2024 αποχώρησε για να πάει δανεικός στην Ελβετία.

🚨⚫️🔵 Inter have activated the buy back clause for Aleksander Stanković from Club Brugge.



€23m deal completed today. 🇷🇸 pic.twitter.com/255gasziK5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Τα όσα έκανε ήταν «μαγικά» και επέστρεψε πιο έμπειρος στην Ίντερ. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και μετά από μία πολύ καλή αγωνιστική χρονιά έφυγε με την Κλαμπ Μπριζ να βγάζει από τα ταμεία της περίπου 10.000.000 ευρώ.

Ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, αφού με τη σεζόν που έκανε έφτασε τα 32.000.000 ευρώ στη χρηματιστηριακή του αξία.

Και εκεί που η Ίντερ θα μπορούσε να… χτυπάει το κεφάλι της, κατάφερε να «προβλέψει» το μέλλον και να μην χάσει από τα χέρια της ένα τέτοιο «διαμάντι».

Στα 20 του επέστρεψε στους «νερατζούρι» και χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός για τη μεταγραφή! Πώς το έκανε αυτό;

Όταν πούλησε τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς στην Κλαμπ Μπριζ είχε βάλει στο συμβόλαιό της μία ρήτρα επαναγοράς.

One year in Bruges, memories for life. Go kill it, Stanko. 🔵⚫️



Aleksandar Stanković returns to Inter. ℹ️https://t.co/1niLWBMqv6 pic.twitter.com/ytvsYZFYHV — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 5, 2026

Αυτή ήταν στα 23.000.000 ευρώ και με τη χρονιά που έκανε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής δεν γινόταν να μην τα δώσει.

Τελικά, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ενεργοποίησε την οψιόν και είχαμε το μεγάλο comeback! Ακόμα και αν η Ίντερ πήγε να «χάσει» έναν πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή για… ψίχουλα!