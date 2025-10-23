Η Γιουβέντους περνάει… κρίση και «απειλεί» ένα αρνητικό ρεκόρ, που είχε «χτίσει» έχοντας προπονητή έναν πρώην «Έλληνα» στον πάγκο της!

Όλα… στραβά έχουν πάει για τη Γιουβέντους τον τελευταίο καιρό. Μπορεί η σεζόν να ξεκίνησε με τρεις συνεχόμενες νίκες, αλλά έκτοτε ζει έναν «εφιάλτη».

Έχει μείνει μακριά από τη νίκη και θέλει να πάρει ένα «τρίποντο», που θα της δώσει ένα σημαντικό ψυχολογικό αβαντάζ.

Κι αυτό, γιατί ο Ιγκόρ Τούντορ είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ «απειλεί» και ένα αρνητικό ρεκόρ, που «γράφτηκε» στην «εποχή» ενός πρώην «Έλληνα».

Η Γιουβέντους θέλει τη νίκη

Η «γηραιά κυρία» έχει μείνει για επτά συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη! Κι όμως, μία ομάδα με το μέγεθος της Γιουβέντους έχει πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες, μέσα σε πέντε εβδομάδες!

Πότε είχε γίνει κάτι παρόμοιο; Πριν από 16 ολόκληρα χρόνια! Τότε, οι «μπιανκονέρι» από τον Απρίλη έως και τα τέλη Μαΐου του 2009 έμειναν χωρίς νίκη!

Ποιος ήταν στον πάγκο της; Ο Κλαούντιο Ρανιέρι! Μάλιστα, αυτό το αρνητικό σερί ήταν και το «κύκνειο άσμα» για την απομάκρυνση του Ιταλού τεχνικού, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μία αλλαγή, πριν ολοκληρωθεί η σεζόν!

Φυσικά, μιλάμε για έναν προπονητή, που λίγα χρόνια αργότερα πέρασε και από τα μέρη μας.

Ο -τώρα- 74χρονος τεχνικός ήρθε στην Εθνική Ελλάδας το 2014. Ωστόσο, δεν έμελλε να μείνει για πολύ καιρό στην «επίσημη αγαπημένη». Τα άσχημα αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και η ήττα από τα Νησιά Φεροέ ανάγκασε τη «γαλανόλευκη» να στραφεί σε άλλες επιλογές.

Για αυτό και έμεινε στον πάγκο της Εθνικής για μόλις τέσσερις αγώνες. Θα μπορέσει ο Ιγκόρ Τούντορ να «αποφύγει» το αρνητικό σερί του;

Μόνο μία πρόωρη απόλυση ή μία νίκη απέναντι στη Λάτσιο (26/10, 21:45) θα μπορέσουν να τον «γλυτώσουν»!