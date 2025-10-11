Δεν λέει να… στεριώσει προπονητής τα τελευταία 12 χρόνια στη Γουότφορντ, οι αλλαγές της «ηλεκτρικής καρέκλας» πολλές, με αρκετούς «Έλληνες» να έχουν περάσει από αυτή!

Στην Ελλάδα μόνο σπάνιο φαινόμενο δεν είμαι μία ομάδα, να αλλάζει πολλούς προπονητές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην Αγγλία. Τουλάχιστον, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η Γουότφορντ τα τελευταία 12 χρόνια το έχει… παρακάνει!

Συγκεκριμένα, από την ημέρα, που είπε «αντίο» στο Τζιανφράκο Ζόλα, έχουν καθίσει στον πάγκο της 20 διαφορετικά άτομα! Και μάλιστα, κάποια δύο φορές!

Το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως υπάρχει και «ελληνικό» ενδιαφέρον, καθώς πολλοί προπονητές που πέρασαν από τη χώρα μας ήταν στην «ηλεκτρική καρέκλα».

Ποιοι είναι αυτοί; Οι απαντήσεις θα δουν παρακάτω…

Watford are reportedly set to sack manager Paulo Pezzolano after just 5 months in charge – they have already had 20 bosses since the Pozzo family took charge of the Hornets in 2013 🤯 pic.twitter.com/69xMZZ2yhV — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 8, 2025

Τζουζέπε Σανίνο (Λεβαδειακός):

Ο Τζουζέπε Σανίνο ήταν ο άνθρωπος, που πήρε τη «σκυτάλη» από τον Τζιανφράκο Ζόλα, τον χειμώνα του 2013. Στη Γουότφορντ έμεινε για 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο «βιογραφικό» του υπάρχει διπλό πέρασμα από την Ελλάδα, καθώς υπήρξε προπονητής του Λεβαδειακού σε δύο θητείες!

Giuseppe Sannino has resigned as manager of Watford despite being 2nd in the Championship. #WFC pic.twitter.com/cB3xccstKI — Squawka (@Squawka) August 31, 2014

Όσκαρ Γκαρθία (Ολυμπιακός):

Αμέσως μετά τον Ιταλό στη Γουότφορντ πήγε ο Όσκαρ Γκαρθία, αλλά «άντεξε» μόλις τέσσερα ματς. Από τα μέρη μας ήρθε το 2018, αλλά το πέρασμά του στον Ολυμπιακό ήταν βραχυπρόθεσμο, καθώς έμεινε για μόλις τρεις μήνες.

🇧🇪 Oscar Garcia Junyent, on the verge of becoming the new head coach of Belgian side Leuven. Agreement in place.



It will be completed soon. pic.twitter.com/h4Ue0VnOZ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2023

Μάρκο Σίλβα (Ολυμπιακός):

Και πάλι ένας πρώην τεχνικός των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε στη Γουότφορντ. Μετά από τη σεζόν 2015-16, ο Μάρκο Σίλβα ταξίδεψε στην Αγγλία, όπου είναι μέχρι και σήμερα.

Στις «σφήκες» πήγε τον Μαΐο του 2017, αλλά αποχώρησε τον Γενάρη του επόμενου έτους.

OFFICIAL: #watfordfc is delighted to confirm the appointment of Marco Silva as Head Coach. pic.twitter.com/E90cIca34s — Watford Football Club (@WatfordFC) May 27, 2017

Χάβι Γκράθια (Ολυμπιακός Βόλου, Κέρκυρα):

Πάμε στον νυν τεχνικό της Γουότφορντ. Ο Χάβι Γκράθια, μετά το επιτυχημένο του πέρασμα από την αγγλική ομάδα, όπου έφτασε και στον τελικό του FA Cup φωνάζει ξανά «παρών»!

Μπορεί να είχε μείνει αρκετό καιρός άνεργος, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Πού έκανε μερικά από τα πρώτα του βήματα στην προπονητική;

Στον Ολυμπιακό Βόλου και την Κέρκυρα! Κι όμως, ο Χάβι Γκράθια ήταν για -σχεδόν- ένα χρόνο στην Ελλάδα, πριν ανοίξει τα «φτερά» του για νέες «περιπέτειες»!

Good to have you back, Javi 🫶 pic.twitter.com/apACuE0sUc — Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025

Βλάντιμιρ Ίβιτς (ΠΑΟΚ):

Πάμε σε έναν άνθρωπο, που γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα. Ο Βλάντιμιρ Ίβιτς, μετά την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής σε ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, άλλαξε «συνήθειες»!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έγινε η πρώτη του ομάδα, ως προπονητής και από τότε συνεχίζει ακάθεκτος. Αυτή τη στιγμή είναι στην Αλ Αΐν, αλλά το 2020 έζησε και αυτός την εμπειρία της Γουότφορντ για τέσσερις μήνες!

OFFICIAL: Watford have appointed Vladimir Ivić as the club's new manager. pic.twitter.com/11mSfAbODY — Squawka Live (@Squawka_Live) August 15, 2020

Κλαούντιο Ρανιέρι (Εθνική Ελλάδας):

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο πολύπειρος τεχνικός ήρθε το 2014 στη χώρα μας, για να αναλάβει την Εθνική Ελλάδας. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του ήταν απογοητευτικά και μετά από τέσσερα ματς είπε «αντίο».

Στη Γουότφορντ πήγε τον Οκτώβριο του 2021, αλλά ούτε εκεί έμελλε να… στεριώσει.

Claudio Ranieri lasted just 112 days as Watford manager 😳 pic.twitter.com/rlFyikXBBk — GOAL (@goal) January 24, 2022

Βαλεριέν Ισμαέλ (Απόλλων Σμύρνης):

Τελευταίος προπονητής με «άρωμα» Ελλάδας είναι ένας που δύσκολα θα μάντευε κανείς. Ο Βαλεριέν Ισμαέλ ανέλαβε τον Απόλλων Σμύρνης το 2018.

Όμως, μετά το ματς της πρεμιέρας του ελληνικού πρωταθλήματος άλλαξε… δρόμο. Έπειτα από πέντε χρόνια πήγε στη Γουότφορντ και έκατσε στον πάγκο της για 43 αναμετρήσεις.

BREAKING🚨



Watford SACK Valerien Ismael ❌ pic.twitter.com/sEz2Wnjk3h — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 9, 2024

Δείτε ΕΔΩ όλους τους προπονητές της Γουότφορντ.