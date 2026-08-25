H Μπολόνια βρήκε «τοίχο» απέναντι στη Λάτσιο (24/08, 0-1), καθώς ό,τι «έχτιζε» στην επίθεσή της το «εξαφάνιζε» ο Χρήστος Μανδάς!

Η Serie A ξεκίνησε και ο Χρήστος Μανδάς «έλαμψε»! Η Λάτσιο αν και δυσκολεύτηκε αρκετά μπόρεσε να φύγει με το «τρίποντο» από την έδρα της Μπολόνια (24/08, 0-1).

Σε ένα ματς που ο Έλληνας γκολκίπερ, στην επιστροφή του στην ομάδα του, κατέβασε «ρολά»!

Μπορεί το περασμένο εξάμηνο, να μην είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής στην Μπόρνμουθ, αλλά ο Τζενάρο Γκατούζο τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε την ευκαιρία με το… καλησπέρα.

Και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά, καθώς ό,τι καλύτερο «έχτιζαν» οι «ροσομπλού» έβρισκε «στοπ» στον Χρήστο Μανδά!

✅ YESSSSSS! INIZIAMO LA STAGIONE CON UNA VITTORIA!!!!!! pic.twitter.com/E7ZtPLLMJr — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 24, 2026

Ο τρομερός Χρήστος Μανδάς

Ο Έλληνας τερματοφύλακας τελείωσε την αναμέτρηση με τη βαθμολογία του στο Sofascore να είναι 8.4. Τη μεγαλύτερη από κάθε άλλον παίκτη που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο!

Πώς τα κατάφερε; Με τα «πεπραγμένα» του να είναι εντυπωσιακά. Είχε συνολικά 20/33 (61%) επιτυχημένες μεταβιβάσεις και συνολικά 42 επαφές με την μπάλα.

Στα πιο σημαντικά, είχε επτά επανακτήσεις, 1/1 επιτυχημένο έξοδο, ενώ τέσσερις φορές λειτούργησε θετικά, έπειτα από σέντρες αντιπάλων.

Η επεμβάσεις του ήταν τρεις στον αριθμό, με τις δύο εντός περιοχής, αλλά πολύ καθοριστικές, καθώς μπόρεσε να «σβήσει» 1.56 xGoals!

Μάλιστα, μία ευκαιρία της Μπολόνια ήταν… βέβαιο γκολ, καθώς η τελική του Γενς Όντγκαρντ είχε «αξία» 0.91.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Μανδάς ήταν (και) εκεί. Σε μία εμφάνιση που έκανε τους αντιπάλους του να «πονοκεφαλιάσουν», αφού δεν ήξεραν πώς να τον νικήσουν.