Πάμε για ανατροπή στην «υπόθεση Κώστας Τσιμίκας», καθώς όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, όλα δείχνουν παραμονή στη Ρόμα!

Όλα δείχνουν, πως έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα!

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, όλα συγκλίνουν στο ότι ο Έλληνας αριστερός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη επιστροφή του στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δείχνει πλέον να απομακρύνεται αισθητά.

Πώς επηρεάζει η υπόθεση «Ρόμπερτσον» το μέλλον του Τσιμίκα; Ο Κώστας Τσιμίκας και το μέλλον του στη Ρόμα φαίνεται πως επηρεάζονται από την απόφαση της Λίβερπουλ, σχετικά με τον Άντι Ρόμπερτσον.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει από μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση.

Αρχικά, η παραμονή του Άντριου Ρόμπερτσον στο ρόστερ της Λίβερπουλ περιορίζουν την ανάγκη των «κόκκινων», για αριστερό μπακ. Ταυτόχρονα, η Ρόμα έχει στρέψει την προσοχή της σε διαφορετικές μεταγραφικές προτεραιότητες.

«Ο Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ, τέλος από τη Ρόμα!» Τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σχετικά με το πώς ο Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ από τώρα. Η Ρόμα έδωσε το «οκ».

Όπως επισημαίνει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας μπακ θα παραμείνει στη Ρόμα έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Δηλάδη, θα γίνει ότι είχε συμφωνηθεί εξαρχής κατά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του το περασμένο καλοκαίρι. Για την ιστορία, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει παίξει σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δύο ασίστ, τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο:

«Η Ρόμα δεν θα χρειαστεί ενισχύσεις στην αριστερή πτέρυγα τον Ιανουάριο, επειδή θα παραμείνει ως έχει, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πράγματι, ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας κινείται προς την παραμονή του μέχρι το τέλος της σεζόν. Χωρίς, να υπάρξει πρόωρη λήξη του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ».