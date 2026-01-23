Τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σχετικά με το πώς ο Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ από τώρα. Η Ρόμα έδωσε το «οκ».

Ο Κώστας Τσιμίκας ίσως επιστρέψει άμεσα στη Λίβερπουλ, μιας και η Ρόμα άναψε το «πράσινο φως» για το πρόωρο τέλος του δανεισμού του.

Οι εξελίξεις τρέχουν μετά την προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον Ρόμπερτσον από τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μοιάζει δεδομένο πως ο Έλληνας αριστερός μπακ θα επιστρέψει στο Άνφιλντ.

«Η Ρόμα έχει δώσει το ‘οκ’ για να επιστρέψει ο Κώστας Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, αν ο Ρόμπερτσον πάει στην Τότεναμ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος, ειδικών των μεταγραφών, συμπληρώνοντας: «Είναι σχεδόν τελειωμένο το Τσιμίκας-Ρόμα και στη Λίβερπουλ είναι έτοιμοι να υποδεχθούν ξανά τον αριστερό μπακ».

Σημειώνει, παράλληλα, πως δεν υπάρχει οψιόν διακοπής του δανεισμού στο deal, αλλά συμφωνήθηκε μετά από επικοινωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.