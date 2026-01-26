Ο Κώστας Τσιμίκας, αν και όλα έδειχναν πως θα επέστρεφε στη Λίβερπουλ μέσα στο «παράθυρο» του Ιανουαρίου, πλέον βλέπει το μέλλον του «ανοιχτό».
Η Τότεναμ έψαχνε την ενίσχυση στην άμυνά της και φαινόταν πως βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τους «reds», για την απόκτηση του Άντι Ρόμπερτσον.
Αυτό το ενδεχόμενο είχε αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητας του Έλληνα μπακ να διακόψει τον δανεισμό τους στους Ρωμαίους και να επιστρέψει εκ νέου στο Άνφιλντ.
Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Ρίκι Μασάρα, να δήλωσε πως η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει να αφήσει τον παίκτη να επιστρέψει στη Λίβερπουλ την επόμενη εβδομάδα, όμως η ομάδα του Σλοτ μοιάζει να πήρε την τελική της απόφαση για την υπόθεση «Ρόμπερτσον».
Η Λίβερπουλ αποφάσισε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ για το ενδεχόμενο παραχώρησης του Σκωτσέζου μπακ. Έτσι, θα συνεχίσει ως έχει και στο υπόλοιπο της σεζόν.
Από την άλλη πλευρά, ο Τσιμίκας δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στη Ρόμα. Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 2 ασίστ.
Μένει να φανεί πώς θα επηρεάσει τελικά η συγκεκριμένη εξέλιξη το μέλλον του 29χρονου ακραίου μπακ.