Ο Κώστας Τσιμίκας και το μέλλον του στη Ρόμα φαίνεται πως επηρεάζονται από την απόφαση της Λίβερπουλ, σχετικά με τον Άντι Ρόμπερτσον.

Ο Κώστας Τσιμίκας, αν και όλα έδειχναν πως θα επέστρεφε στη Λίβερπουλ μέσα στο «παράθυρο» του Ιανουαρίου, πλέον βλέπει το μέλλον του «ανοιχτό».

Η Τότεναμ έψαχνε την ενίσχυση στην άμυνά της και φαινόταν πως βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τους «reds», για την απόκτηση του Άντι Ρόμπερτσον.

Andy Robertson to remain at Liverpool, as it stands. Liverpool do not currently feel in a position to sell.



Exit talks always handled with the best interests of Robertson and Liverpool at the forefront of both parties minds.



Liverpool have considered the Spurs offer, worth… pic.twitter.com/4JnqvD8m4z — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 25, 2026

Αυτό το ενδεχόμενο είχε αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητας του Έλληνα μπακ να διακόψει τον δανεισμό τους στους Ρωμαίους και να επιστρέψει εκ νέου στο Άνφιλντ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Ρίκι Μασάρα, να δήλωσε πως η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει να αφήσει τον παίκτη να επιστρέψει στη Λίβερπουλ την επόμενη εβδομάδα, όμως η ομάδα του Σλοτ μοιάζει να πήρε την τελική της απόφαση για την υπόθεση «Ρόμπερτσον».

🚨🇬🇷 AS Roma have already agreed to let Kostas Tsimikas leave the club and return to Liverpool next week.



“It’s true, we are in talks with #LFC about that”, says director Ricky Massara. pic.twitter.com/Z9NguFvJoQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026

Η Λίβερπουλ αποφάσισε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ για το ενδεχόμενο παραχώρησης του Σκωτσέζου μπακ. Έτσι, θα συνεχίσει ως έχει και στο υπόλοιπο της σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο Τσιμίκας δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στη Ρόμα. Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 2 ασίστ.

Μένει να φανεί πώς θα επηρεάσει τελικά η συγκεκριμένη εξέλιξη το μέλλον του 29χρονου ακραίου μπακ.