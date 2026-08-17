Το «θρίλερ» ολοκληρώθηκε, καθώς ο Ρόδρι είναι έτοιμος να πάει στην Μπαρτσελόνα, ακόμα και αν η Ρεάλ Μαδρίτης τον είχε στο… τσεπάκι της!

Μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού είναι πολύ κοντά στην υλοποίησή της.

Ο Ρόδρι αφήνει τη Μάντσεστερ Σίτι και «μετακομίζει» στην Μπαρτσελόνα, με ένα ποσό κοντά στα 70-75 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους.

Η αλήθεια είναι πως μιλάμε για μία μεγάλη ανατροπή, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ξεκινήσει επαφές, ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Μάλιστα, στις αρχές του καλοκαιριού έμοιαζε να είναι και το φαβορί, για να αποκτήσει τον 30χρονο χαφ.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε, ακόμα και αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ήθελε να πάρει μεταγραφή στη «βασίλισσα», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca».

Οι Μαδριλένοι δεν ήταν στην ίδια… κατεύθυνση, αν και ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήθελε πάρα πολύ να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Ωστόσο, ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε δεύτερες σκέψεις, καθώς πίστευε ότι δεν ήταν το ιδανικό «κούμπωμα» για την ομάδα του.

🚨 Barcelona strike agreement with Manchester City to sign Rodri. €76.5m package. €60m fixed & above €11m of bonuses viewed as highly achievable so #MCFC can expect at least €71.5m despite Spain captain entering final 12mnths of contract @TheAthleticFC https://t.co/n3GL7VsEVQ — David Ornstein (@David_Ornstein) August 16, 2026

Ο λόγος; Θεωρούσε ότι κρατάει πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια του και δεν ήταν αυτό που ζητάει από τους χαφ του.

Παράλληλα, δεν υπήρξε ποτέ τηλεφώνημα του ποδοσφαιριστή με τον Πορτογάλο τεχνικό, γεγονός που έκανε τον Ρόδρι να έκανε δεύτερες σκέψεις.

Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα είχε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση. Άπαντες στον σύλλογο τηλεφωνούσαν συνεχώς στον παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να τον «ψήσουν» να πάρει τη μεταγραφή.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Details from Real Madrid's pursuit of Rodri this transfer window:



· Florentino Perez and Jose Angel Sanchez called him personally



· Real Madrid, however, were not sure Rodri was what the club needed



· Jose Mourinho did NOT call the new Barcelona player



· Rodri's… pic.twitter.com/0Y5gJrBxI4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 17, 2026

Ένας ακόμα παράγοντας που τον έκανε να πει το «ναι» στους Καταλανούς ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο πρώην προπονητής του «έσταξε» μέλι για τους «μπλαουγκράνα» και είπε στον Ρόδρι να πάει εκεί, καθώς θα ταιριάξει καλύτερα.

Και έτσι έγινε! Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να «χάνει» από το… τσεπάκι της έναν παίκτη που έμοιαζε ότι μπορεί να τον αποκτήσει, όποτε εκείνη επιθυμούσε.

Ωστόσο, από τη νέα σεζόν θα τον βρει αντίπαλό της στα μεγάλα ντέρμπι της Ισπανίας.