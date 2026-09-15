Η Βαλένθια ψάχνεται για τον επόμενο προπονητή της, ενδιαφέρθηκε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά…

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία της με τον Κάρλος Κορμπεράν και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή της.

Στη λίστα της, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και δύο πρώην «ερυθρόλευκοι». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Αρχικά, έγινε από νωρίς γνωστό πως το «μυρμήγκι» δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε η αίσθηση πως θα γίνουν κάποιες επαφές με τον έτερο Βάσκο τεχνικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Μεντιλίμπαρ κρατά την πόρτα του κλειστή.

😱🦇🚨 Giro en el banquillo del Valencia: Mendilibar habría rechazado inicialmente la posibilidad y Javier Aguirre gana muchos enteros para asumir el cargo. 🇲🇽https://t.co/Hg6YhQugni — Fichajes.net (@fichajesnet) September 15, 2026

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο έμπειρος τεχνικός, μετά την απολύτως επιτυχημένη θητεία του στο Λιμάνι, με την ιστορική κατάκτηση του Conference League, το νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, αλλά και το Σούπερ Καπ, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη δράση. Έτσι, απάντησε αρνητικά στη Βαλένθια.

Για την ακρίβεια, φαίνεται πως η πρόθεσή του είναι να μείνει εκτός πάγκων, τουλάχιστον έως τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2024, παραμένοντας έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ κάθισε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» σε 127 αναμετρήσεις.