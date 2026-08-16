Ο Φεράν Τόρες είναι και με τη… βούλα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, με την Μπαρτσελόνα να «κλείνει» ένα deal, που δεν έκανε «χαρουμένη» τη Μάντσεστερ Σίτι!

Μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού είναι γεγονός. Ο Φεράν Τόρες, μετά από τον «μαγικό» τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Παριζιάνοι, παρά τη «φορτωμένη» επίθεση που έχουν, θέλησαν να βάλουν ακόμα ένα δυνατό «όπλο» στη φαρέτρα τους.

Σε ένα deal που έκανε χαρούμενη την Μπαρτσελόνα, ενώ ταυτόχρονα «δυσαρέστησε» τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain ! ✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. 🔴🔵



➡️ https://t.co/Gc40sQWPZT pic.twitter.com/AZPTvntNNf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

Οι δύο ομάδες, όταν είχαν συμφωνήσει για τη μεταγραφή του είχαν τοποθετήσει και δύο «ειδικές ρήτρες».

Η μία εξ αυτών αφορούσε αν ο Φεράν Τόρες θα υπέγραφε νέο συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα».

Η συμφωνία των δύο πλευρών έφτανε στο τέλος της το επόμενο καλοκαίρι και αν δεν είχαμε νέο deal, τότε θα έφευγε ως ελεύθερος.

FC Barcelona and Paris Saint-Germain reach agreement on transfer of Ferran Torres to the French club. pic.twitter.com/VS7GOQTeF5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2026

Παράλληλα, αν υπέγραφε νέο συμβόλαιο, η Μπαρτσελόνα θα έδινε 8.000.000 ευρώ στους Άγγλους.

Ωστόσο, οι Καταλανοί τη «γλύτωσαν» την εν λόγω ρήτρα, μαζί με ακόμα μία.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα επωφελούταν και από μία ενδεχόμενη μεταγραφή του Ισπανού επιθετικού. Ωστόσο, μόνο και αν αυτή θα ήταν -τουλάχιστον- 55.000.000 ευρώ!

🔴🔵 Ferran Torres: “Paris Saint-Germain are the ideal club to win the Champions League”. pic.twitter.com/WIAqh8PXEP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

Τότε, οι «πολίτες» θα έβαζαν στα ταμεία τους 10.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η Μπαρτσελόνα φρόντισε να «κλείσει» μία συμφωνία που δεν την επιβάρυνε οικονομικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φεράν Τόρες πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 50.000.000 ευρώ!

Επομένως, οι «μπλαουγκράνα» δεν χρειάστηκε να δώσει ούτε ένα ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι, ακόμα και αν είχε δύο ρήτρες που έμοιαζαν εφικτές.