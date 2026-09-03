Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα ενός παιδιού γέννημα-θρέμα της Μπέτις, να αναγκάζεται να αποχαιρετήσει το σύλλογο στον οποίο μεγάλωσε με δάκρυα στα μάτια.

Η τελευταία μέρα κάθε μεταγραφικής περιόδου ή οι τελευταίες ώρες πριν τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας παικτών των ομάδων στην UEFA, ανέκαθεν έκρυβε εκπλήξεις και σασπένς.

Μεταγραφικά σίριαλ ολοκληρώνονταν στο παρα τσακ, προσφέροντας εννίοτε και διάφορες συγκινήσεις. Κάποιες φορές όχι και τόσο διαχειρήσιμες για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, όπως συνέβη και στην Ισπανία με την περίπτωση του Πάμπλο Γκαρσία.

Παιδί της Μπέτις, γέννημα-θρέμα των ακαδημίων της από τα έξι του χρόνια, ο 20χρονος πλέον είχε αρχίσει να εκπληρώνει το όνειρό του. Να καθιερώνεται δηλαδή στη μεγάλη ομάδα των Ανδαλουσιάνων μετρώντας 33 ματς με τρία γκολ. Στην εκκίνηση της περιόδου μάλιστα, όλα έδειχναν ότι θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο ροτέισον.

Έλα όμως αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα της εξόδου. Και μόνο εύκολο δεν ήταν για τον ίδιο και την οικογένειά του, αφού μια ζωή θυμάται τον εαυτό του στα χρώματα της ομάδας.

Οι αυστηροί κανονισμοί του Financial Fair Play στη La Liga, έφεραν τη Ρεάλ Μπέτις σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι επιλογής. Ο οικονομικός ισοσκελισμός είχε φτάσει στο όριο. Σε σημείο που δεν μπορούσε να υπογράψει τον Ντάνι Θεμπάγιος που είχε μείνει ελεύθερος από τη Ρεάλ.

Παρότι δεν χρειαζόταν να πληρώσει κάποιο ποσό για τη μεταγραφή του και μόνο οι οικονομικές απολαβές του ίδιου και του ατζέντη του έφταναν και ξεπερνούσαν τον ελάχιστο διαθέσιμο χώρο.

Συνεπώς η Μπέτις έπρεπε να βρει λύση αν και εφόσον ήθελε να υπογράψει ένα άλλο παιδί του συλλόγου, στην καλύτερή του ηλικία και προερχόμενο από μία δεκαετία (με εξαίρεση ένα διάλειμμα ως δανεικός στην Άρσεναλ) στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ανδαλουσιάνοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο, έπρεπε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις βάσει των αυστηρών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής στην Ισπανία για να ολοκληρωθεί το deal. Κι αυτό διότι η La Liga θέτει ένα όριο για το ρόστερ της κάθε ομάδας – στο οποίο περιλαμβάνονται έξοδα για μεταγραφές, συμβόλαια, αμοιβές ατζέντηδων κλπ – το οποίο θα είναι βιώσιμο. Κι αυτό για να αποφεύγονται περιπτώσεις οικονονικής καταστροφής. Και είναι ιδιαίτερα αυστηρή στους περιορισμούς αυτούς. Σε σημείο που την «πληρώνουν» οι πρωταγωνιστές τη… νύφη.

Η μεταγραφή του Πάμπλο Γκαρσία στη Ράσινγκ Σανταντέρ (έναντι 5,5 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη) όχι μόνο άνοιξε διαθέσιμο χώρο από το ισχύον συμβόλαιό του αλλά έβαλε και χρήματα στον «κουμπαρά» της Μπέτις με το ισοζύγιο από την πώλησή του.

Μία εξέλιξη ράγισε την καρδιά του νεαρού πρώην άσου της ομάδας, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του φέυγοντας από τα γραφεία της Μπέτις. Το ίδιο και η μητέρα του που βρισκόταν δίπλα του, στη θέση της οδηγού του αυτοκινήτου. Και ο οποίος έπεσε… θύμα ενός φαινομένου του καιρού μας,

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας των ανδρών σε επίσημο παιχνίδι, υπογράφοντας το διπλό στη Βαλένθια.