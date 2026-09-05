Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπήρξε επανάληψη στην εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ, στο Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Μπέτις στην Ανδαλουσία το βράδυ της Παρασκευής (4/9), σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο και πυροδότησε έντονες συζητήσεις.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η φάση των καθυστερήσεων, όταν ο Βαγιές απέκρουσε το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν «φωτιά» υποστηρίζοντας πως η εκτέλεση έπρεπε να επαναληφθεί, καθώς ο Μαρκ Μπάρτρα φαινόταν να έχει εισέλθει στη μεγάλη περιοχή πριν ο Γάλλος επιθετικός εκτελέσει.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Marc Bartra: "I asked the referee myself. He said that if my foot was not on the ground, the penalty did NOT have to be repeated."



Kylian Mbappé missed the penalty at the last minute, which was not re-taken!



According to Movistar, it was a premeditated move by… pic.twitter.com/rRDb8ylZpa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 4, 2026

Ωστόσο, παρά τη σχετική κατακραυγή, η απόφαση του διαιτητή και του VAR να μην επαναληφθεί η ποινή ήταν απόλυτα σωστή.

Όπως αποσαφηνίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τους κανονισμούς του IFAB, η επαναληπτική εκτέλεση απαιτεί ο παίκτης που υποπίπτει στην παράβαση, να πατάει στο χορτάρι. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και το σώμα του Ισπανού αμυντικού βρισκόταν εντός των ορίων, τα πόδια του ήταν στον αέρα τη στιγμή της επαφής.