Όλα δείχνουν πως οδεύουμε για «διαζύγιο» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τον Ρόδρι. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν «ακουστεί» αρκετά σενάρια που αφορούν το μέλλον του.
Η Ρεάλ Μαδρίτης «κοιτούσε» την περίπτωσή του είχε κάνει επαφές, αλλά τελικά άλλη ισπανική ομάδα έχει το προβάδισμα!
Η Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ώρες μπήκε… σφήνα και έπεισε τον Ισπανό χαφ, που έχει συμφωνήσει στα πάντα με τους «μπλαουγκράνα».
Το μόνο που απομένει είναι οι Καταλανοί να φτάσουν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να έχουμε και μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού.
Η είδηση πως ο Ρόδρι έκανε μία τόσο μεγάλη «στροφή» προκάλεσε έκπληξη στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Όμως, υπάρχει και «εξήγηση», με έναν άνθρωπο να παίζει καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του.
Ο άνθρωπος-κλειδί και η ποδοσφαιρική «εξήγηση»
Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα! Ο Ισπανός προπονητής αποχώρησε τη φετινή σεζόν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως, είχε εξαιρετική σχέση με τον Ρόδρι.
Άλλωστε, ο 30χρονος χαφ διένυσε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στα «χέρια» του. Κέρδισε τίτλους, το Champions League, τη Χρυσή Μπάλα, όντας βασικός πυλώνας των «πολιτών».
Όπως αναφέρει ο υπήρξε μία σημαντική συνομιλία ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, καθώς ο Ρόδρι ζήτησε τη βοήθεια του πρώην προπονητή του.
Ο Καταλανός τεχνικός είπε στον παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι πως η καλύτερη επιλογή για εκείνον θα είναι η Μπαρτσελόνα.
Και αυτό το έκανε όχι λόγω της «αγάπης» του για το κλαμπ, αλλά με ποδοσφαιρικούς «όρους».
Πιο συγκεκριμένα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πως θα είναι πιο εύκολο για τον ίδιο να προσαρμοστεί.
Οι «πολίτες» τα τελευταία χρόνια είχαν «υιοθετήσει» ένα στυλ παιχνιδιού παρόμοιο με εκείνο, που έχει η Μπαρτσελόνα.
Επομένως, ο Ρόδρι θα μπορέσει να έχει καλύτερη απόδοση στο πλευρό του Χάνσι Φλικ, παρά στου Ζοσέ Μουρίνιο που έχει άλλα «θέλω» στην ομάδα του.
Σε μία μεταγραφή, που αν τελικά γίνει, όλα δείχνουν ότι θα έχει φαρδιά-πλατιά την «υπογραφή» του o πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι.