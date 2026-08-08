Ο κύβος ερρίφθη. Ο Ρόδρι επέλεξε Μπαρτσελόνα, με έναν άνθρωπο να παίζει καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του!

Όλα δείχνουν πως οδεύουμε για «διαζύγιο» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τον Ρόδρι. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν «ακουστεί» αρκετά σενάρια που αφορούν το μέλλον του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «κοιτούσε» την περίπτωσή του είχε κάνει επαφές, αλλά τελικά άλλη ισπανική ομάδα έχει το προβάδισμα!

Η Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ώρες μπήκε… σφήνα και έπεισε τον Ισπανό χαφ, που έχει συμφωνήσει στα πάντα με τους «μπλαουγκράνα».

🚨🔵🔴 Barcelona are very confident to get Rodri deal done. No panic after first bid rejected.



New official bid will follow and Rodri told Man City with maximum respect that he wants the move.



Barça will submit higher proposal. All parties convinced deal can happen soon. pic.twitter.com/QKWKF6u8kL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Το μόνο που απομένει είναι οι Καταλανοί να φτάσουν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να έχουμε και μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού.

Η είδηση πως ο Ρόδρι έκανε μία τόσο μεγάλη «στροφή» προκάλεσε έκπληξη στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Όμως, υπάρχει και «εξήγηση», με έναν άνθρωπο να παίζει καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του.

Manchester City have REJECTED an opening offer of £38.5m from Barcelona for Rodri ❌



City are open to selling the midfielder, but would demand more than £60m. pic.twitter.com/Vc9w8fDybS — BBC Sport (@BBCSport) August 7, 2026

Ο άνθρωπος-κλειδί και η ποδοσφαιρική «εξήγηση»

Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα! Ο Ισπανός προπονητής αποχώρησε τη φετινή σεζόν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως, είχε εξαιρετική σχέση με τον Ρόδρι.

Άλλωστε, ο 30χρονος χαφ διένυσε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στα «χέρια» του. Κέρδισε τίτλους, το Champions League, τη Χρυσή Μπάλα, όντας βασικός πυλώνας των «πολιτών».

🚨 Barcelona offer Manchester City ~€45m + add-ons to sign Rodri. #MCFC regard as nowhere near level needed to negotiate sale + insist no meaningful talks taking place as bid considered serious yet to be made. #FCBarcelona know price ~€80m @TheAthleticFC https://t.co/gTLT673NDS — David Ornstein (@David_Ornstein) August 7, 2026

Όπως αναφέρει ο υπήρξε μία σημαντική συνομιλία ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, καθώς ο Ρόδρι ζήτησε τη βοήθεια του πρώην προπονητή του.

Ο Καταλανός τεχνικός είπε στον παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι πως η καλύτερη επιλογή για εκείνον θα είναι η Μπαρτσελόνα.

Και αυτό το έκανε όχι λόγω της «αγάπης» του για το κλαμπ, αλλά με ποδοσφαιρικούς «όρους».

Rodri's 2023/24 season will go down in the history books 📚 pic.twitter.com/n7MZuPNvc5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 7, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πως θα είναι πιο εύκολο για τον ίδιο να προσαρμοστεί.

Οι «πολίτες» τα τελευταία χρόνια είχαν «υιοθετήσει» ένα στυλ παιχνιδιού παρόμοιο με εκείνο, που έχει η Μπαρτσελόνα.

🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.



“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.



Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Επομένως, ο Ρόδρι θα μπορέσει να έχει καλύτερη απόδοση στο πλευρό του Χάνσι Φλικ, παρά στου Ζοσέ Μουρίνιο που έχει άλλα «θέλω» στην ομάδα του.

Σε μία μεταγραφή, που αν τελικά γίνει, όλα δείχνουν ότι θα έχει φαρδιά-πλατιά την «υπογραφή» του o πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι.