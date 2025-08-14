Μπήκε ένα «τέλος» στην «υπόθεση Φράνκο Μασταντουόνο». Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα χρονικό διάστημα, που δεν μπορούσε να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.
Η 14η Αυγούστου ήταν η καταληκτική ημερομηνία, καθώς ο πρώην παίκτης της Μπόκα Τζούνιορς είχε τα γενέθλιά του.
Επομένως, η μεταγραφή του δεν «κόλλαγε» στο γεγονός, πως ήρθε στην Ευρώπη, από ένα κλαμπ, που ήταν απ’ την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Η Ρεάλ Μαδρίτης δαπάνησε 45.000.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει. Ένα ποσό πολύ μεγάλο, αν αναλογιστούμε πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι γεννημένος το 2007.
Ως «δώρο γενεθλίων» αποφάσισε να τον παρουσιάσει μπροστά σε όλους, την ημέρα που θα «έσβησε» το 18ο κεράκι στην τούρτα του.
Όπως κάθε νεαρός Αργεντίνος, έτσι και ο Φράνκο Μασταντουόνο είναι θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι. Γεγονός, που δεν το… έκρυψε στην παρουσίασή του.
Oι δύο… Μέσι στιγμές στην παρουσίαση του Μασταντουόνο
Αυτό φάνηκε σε δύο σημεία. Το ένα ήταν στην επιλογή του αριθμού, τον οποίο θα έχει στην πλάτη της φανέλας του.
Αυτός ήταν το Νο.30. Δηλαδή, το νούμερο, με το οποίο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Μπαρτσελόνα, αλλά και φόρεσε στο πέρασμά του στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Λιονέλ Μέσι.
Μάλιστα, σε παλαιότερες δηλώσεις του στον δημοσιογράφο, Ματίας Πιλικόνι, το είχε παραδεχτεί, καθώς είχε πει χαρακτηριστικά: «Το Νο.30 είναι για αυτόν (Μέσι). Η αλήθεια είναι ότι τον θαυμάζω και το να φοράω αυτόν τον αριθμό είναι κάτι πολύ ωραίο».
Ωστόσο, σε ερώτηση που του έγινε στην παρουσίασή του προτίμησε να κάνει «τρίπλα».
«Είχα ρωτήσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ αν μπορούσα να φορέσω το Νο.30. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός αριθμός για μέν , τον φορούσα στη Ρίβερ Πλέιτ και ήμουν ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να τον φοράω».
Όταν έφτασε η ώρα να απαντήσει στο ποιον θεωρεί τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, δεν δίστασε και απάντησε τον Λιονέλ Μέσι!
«Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο; Για μένα, ο Λέο Μέσι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Είμαι Αργεντινός και νομίζω ότι ο καλύτερος είναι αυτός και δεν έχω τίποτα άλλο να πω», ήταν τα λόγια του.