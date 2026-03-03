Ο Κιλιάν Εμπαπέ παραμένει στα «πιτς», χωρίς να είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει, όπως τόνισε και η Ρεάλ Μαδρίτης σε ανακοίνωσή της.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα περάσει ξανά από ιατρικές εξετάσεις για το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα χειρουργικής επέμβασης, όπως ξεκαθάρισε η Ρεάλ Μαδρίτης με επίσημη ενημέρωση.

Ο Γάλλος επιθετικός ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον έξω σύνδεσμο του αριστερού γονάτου από τα τέλη του 2025. Έχει ήδη απουσιάσει από σημαντικές αναμετρήσεις, ανάμεσά τους και η ρεβάνς με την Μπενφίκα για το Champions League, όπου η ομάδα του πήρε τελικά την πρόκριση.

Στην ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε η διάγνωση διαστρέμματος στο αριστερό γόνατο. Επιβεβαιώθηκε και η επιλογή συντηρητικής θεραπείας. Η κατάσταση του παίκτη θα επανεκτιμηθεί με βάση την πορεία της αποθεραπείας.

Ο 27χρονος ταξίδεψε στο Παρίσι με το ιατρικό επιτελείο για καλύτερη διαχείριση της αποκατάστασης, επιβεβαιώνοντας ως ένα σημείο, τις φήμες που τον ήθελαν να εμπιστεύεται τους δικούς του γιατρούς, περισσότερο από εκείνους της ομάδας.

Απουσίασε από τη σοκαριστική ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Χετάφε (02/03, 0-1), ενώ η συμμετοχή του στο πρώτο ματς της φάσης των «16» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι παραμένει αμφίβολη.

Η απόφαση να δοθεί χρόνος στον ποδοσφαιριστή ώστε να επιστρέψει πλήρως έτοιμος ήταν κοινή. Η επάνοδός του δεν αναμένεται άμεσα. Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα αγωνιστεί πριν από τον Απρίλιο. Το καλοκαίρι ακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Γάλλος επιθυμεί να είναι παρών στη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς να έχει καμία διάθεση να «ρισκάρει».