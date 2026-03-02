Ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από τη διαχείριση του τραυματισμού του από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων μέχρι νεωτέρας, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο. Οι ενοχλήσεις είχαν κάνει την εμφάνισή τους από τον Δεκέμβριο, ωστόσο επιδεινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης από τον Φεβρουάριο.

Όπως αναφέρει η «Marca», ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δείχνει ικανοποιημένος από την αξιολόγηση και τις κινήσεις των γιατρών της ομάδας σχετικά με την αποκατάστασή του. Για τον λόγο αυτό μετέβη αιφνιδιαστικά στη Γαλλία, ώστε να συμβουλευτεί γιατρό που εμπιστεύεται προσωπικά.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι υπάρχει έντονος εκνευρισμός από την πλευρά του Εμπαπέ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημά του, το οποίο επηρέασε και την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι τώρα δεν έχει καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ο Αλβάρο Αρμπελόα επισήμανε πως η κατάσταση του ποδοσφαιριστή θα επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πως θα επανέλθει στη δράση μόλις υποχωρήσουν πλήρως οι ενοχλήσεις.