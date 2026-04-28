Τι και αν η επιθετική της λειτουργία θυμίζει ομάδες που «παλεύουν» για την παραμονή; Η Χετάφε μοιάζει ικανή να «χτυπήσει», μέχρι και την Ευρώπη!

Χωρίς καμία αμφιβολία, αν δούμε τον βαθμολογικό πίνακα της La Liga, μία από τις ομάδες που θα μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η Χετάφε.

Μία ομάδα που συνήθως είναι στη μέση της κατάταξης, αλλά φέτος έχει κάνει το step-up. Είναι στην έκτη θέση και μοιάζει ικανή, να είναι στα κλαμπ που του χρόνου θα ζήσουν και την εμπειρία της Ευρώπης.

Ωστόσο, όλα αυτά τα κάνει με έναν αρκετά «παράδοξο» τρόπο. Μπορεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να βλέπουμε πολλά γκολ, φάσεις και μεγάλες ευκαιρίες, αλλά η Χετάφε δεν τα… θέλει αυτά.

🚨 Artificial intelligence is now playing a MAJOR role at Getafe… and the results are scary. 🧠😱



Points per game have jumped from 0.89 to 1.37, with the club now sitting 6th in La Liga. 📈



— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2026

Το κάθε άλλο, αφού η επιθετική της λειτουργία θυμίζει περισσότερο ομάδα που «παλεύει» για να είναι στην κατηγορία.

Αρχικά, τα 28 γκολ σε 33 ματς, είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση της La Liga πίσω μόνο από τη Ρεάλ Οβιέδο! Δηλαδή, την «ουραγό» της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος του Χοσέ Μπορδαλάς δεν έχει σκοράρει ποτέ περισσότερα από δύο γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα! Κι όμως, αφού στις 33 αγωνιστικές που έχουν περάσει τα τρία τέρματα είναι ένα «άπιαστο όνειρο».

🤯 Despite scoring just 28 goals in 32 games in La Liga, Getafe CF have climbed to 6th in the table.



▪️ They've now won 7 of their last 10 games.

▪️ They haven't scored more than 2 goals in any game this season.

▪️ They've won 1-0 four times.

▪️ They've lost 1-0 eight times.

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 24, 2026

Παράλληλα, μιλάμε για την ομάδα με τις λιγότερες μεγάλες ευκαιρίες (43), ενώ και αυτή με τα λιγότερα σουτ ανά αγώνα (9.1)!

Ακόμα και με αυτά τα νούμερα, ακόμα και αν η επίθεσή της δεν «θυμίζει» σε τίποτα κλαμπ που διεκδικεί την Ευρώπη! Το μόνο που απομένει είναι να «αντέξει» λίγο ακόμη, ώστε να καταφέρει να «μπει» στο Europa ή το Conference League της νέας σεζόν!