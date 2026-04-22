Το κλίμα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές (21/04, 2-1) ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ως απόρροια των πρόσφατων απογοητευτικών εμφανίσεων της ομάδας σε Ισπανία και Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι των «μερένχες», εμφανώς ενοχλημένοι από το αρνητικό σερί των τελευταίων τεσσάρων αγώνων, ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες κατά των ποδοσφαιριστών, με τον Βινίσιους να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής ήδη από την ανακοίνωση των ονομάτων της ενδεκάδας.

🚨 Boos directed at Vini Jr. at the Santiago Bernabéu. — Madrid Zone (@theMadridZone) April 21, 2026

Η ένταση κλιμακώθηκε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν τόσο ο Άλβαρο Καρέρας όσο και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έγιναν δέκτες σφοδρών αποδοκιμασιών μετά από προσωπικά τους λάθη και απώλειες κατοχής.

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα άρχισε να εξομαλύνεται από το 30ο λεπτό και έπειτα, χάρη στο γκολ του Εμπαπέ, ενώ το τελικό σημείο καμπής ήρθε στο 50′, όταν ο Βινίσιους σκόραρε το δεύτερο τέρμα της Ρεάλ, επιλέγοντας μια κίνηση μεταμέλειας προς την εξέδρα αντί για τον καθιερωμένο πανηγυρισμό του.