Ζοσέ Μουρίνιο πίσω στη Ρεάλ Μαδρίτης; Τώρα μοιάζει ως ένα εφικτό σενάριο και πάντα ήταν, αφού ο Φλορεντίνο Πέρεθ το είχε «δείξει» και έμπρακτα!

Επιστρέφει ο Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης; Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο «καπνός» έχει αρχίσει να φαίνεται!

Αρκετοί έγκριτοι δημοσιογράφοι αναφέρουν τις τελευταίες ώρες, πως ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ο Νο.1 στόχος του Φλορεντίνο Πέρεθ για την επόμενη σεζόν.

Κι αυτό, γιατί τη δεδομένη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι ο Αλβάρο Αρμπελόα να αποτελέσει παρελθόν. Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» έχει ξεχωρίζει την επιστροφή του «Special One», μετά από 13 χρόνια!

🚨 JUST IN: Real Madrid are now INFORMED about José Mourinho’s desire to RETURN.



Mourinho has made it CLEAR to people close to him that he would like to return and have a 2ND CHANCE at the club.



Real Madrid will decide on the new manager soon. @FabrizioRomano pic.twitter.com/XW0hry0n1S — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2026

Έτσι και αλλιώς, είναι αρκετά εύκολο να συμβεί αυτό αν το θέλει η ισπανική ομάδα, αφού υπάρχει μία ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του Ζοσέ Μουρίνιο.

Για την ακρίβεια, οποιαδήποτε ομάδα ανεξαρτήτως πρωταθλήματος μπορεί να τον διεκδικήσει αρκεί να καταβάλει 3.000.000 ευρώ, μέχρι και 10 μέρες, μετά το τελευταίο ματς των «Αετών της Λισαβόνας»!

Σε μία επιστροφή που αν υλοποιηθεί, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε φροντίσει να «δείξει» ότι δεν μιλάμε για μία «βόμβα»!

🚨 Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/7FqeSOBh68 — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026

O Πέρεθ είχε «δουλέψει» για την επιστροφή

Γυρνάμε στα τέλη της σεζόν 2012-13. Δηλαδή, την τελευταία του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα πράγματα δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, αφού η «βασίλισσα» δεν κατέκτησε κάποιον τίτλο, εκτός του Super Cup.

Tότε, ήταν και που ο ίδιος πήρε την απόφαση να πει «αντίο» από την ισπανική ομάδα, ώστε να επιστρέψει στην Τσέλσι.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, χωρίς να μπορέσει να του «αλλάξει» τα μυαλά, δεν είχε να κάνει κάτι άλλο, παρά να ανακοιώσει την αποχώρησή του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αποφάσισε να κάνει μία συνέντευξη Τύπου, όπου θα μιλούσε μεταξύ άλλων και για το «διαζύγιο». Σε μία απόφαση, που φάνηκε πως δεν την ήθελε καθόλου.

🗣️ José Mourinho:



"Soy de los pocos entrenadores que se fue del Madrid por su decisión y no despedido, así que no tengo ningún reproche. El día que me fui, Florentino me dijo ahora viene lo fácil. Todas las CHAMPIONS de después me dieron felicidad."



🥹🤍 pic.twitter.com/qvF45qG2us — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 27, 2026

Κι αυτό, γιατί ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε: «Θα ήθελα ο Μουρίνιο να έμενε για πολλά ακόμη χρόνια». Όμως, μερικές ενστάσεις που είχαν οι οπαδοί της ομάδας «βοήθησαν» στο να έχουμε αυτήν την εξέλιξη.

Έπειτα από χρόνια ο νυν προπονητής της Μπενφίκα μίλησε για τις μέρες που είχε κάνει γνωστό στον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι θα αποχωρήσει.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε «αποκαλύψει» πως ο ιδιοκτήτης της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήθελε να ακούσει για παραίτηση. Άλλωστε, υπήρχε ενεργό συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μάλιστα, ουκ ολίγες φορές προσπάθησε να τον μεταπείσει, αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός είχε πάρει την απόφασή του! Δύο μικρές «κινήσεις» που «δείχνουν» πως πάντα ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του την επιστροφή!

Λέτε αυτή να έρθει σύντομα;