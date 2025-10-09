Τι και αν πριν λίγο καιρό «έκλεισε» τα 18 του; Ο Λαμίν Γιαμάλ βλέπει κάθε εβδομάδα τον τραπεζικό του λογαριασμό, αυξημένο κατά πολλά μηδενικά. Σε αντίθεση, με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στην ηλικία του!

Τα χρήματα που «μπαίνουν» καθημερινά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο «ξεφεύγουν»! Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, καθώς βλέπουμε ολοένα και μεγαλύτερα ποσά.

Ένα από αυτά, είναι και ο Λαμίν Γιαμάλ! Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα έχει καταφέρει στην Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας!

Από πολύ μικρή ηλικία, έχει βγει στο ποδοσφαιρικό «προσκήνιο» και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί συνεχώς.

Πριν από λίγο καιρό, υπέγραψε και νέο συμβόλαιο στους Καταλανούς, με τα ποσά να «ζαλίζουν».

Όπως έχει διαρρεύσει, μέσα από μεγάλες ιστοσελίδες στα social media, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής εισπράττει 300.000 ευρώ την εβδομάδα!

Ένα ποσό, πάρα πολύ μεγάλο, αρκεί να δούμε τα πόσα χρήματα έπαιρναν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στην ηλικία του.

Συγκεκριμένα, και οι δύο τους μαζί δεν ξεπέρναγαν τα 3.000 ευρώ! Κι όμως, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής τη χρονιά που έγινε ενήλικας έβαζε στον τραπεζικό του λογαριασμό 1.500 ευρώ την εβδομάδα!

Την ίδια ώρα, ο νυν παίκτης της Αλ Νασρ στην πρώτη του χρονιά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γινόταν κατά 1.200 ευρώ πλουσιότερος την εβδομάδα!

Επομένως, τον μισθό του Λαμίν Γιαμάλ, ούτε να τον… σκεφτούν δεν μπορούσαν στα 18 τους!

Αλήθεια, τελικά πόσα άλλαξαν μέσα σε λίγα χρόνια;

