Ο Κιλιάν Εμπαπέ φαίνεται πως έχει βρεθεί στο επίκεντρο της Ρεάλ Μαδρίτης, για… λάθος λόγους.

Το κλίμα για τον Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ δέχεται σφοδρή κριτική, όχι μόνο για την εξωαγωνιστική του ζωή, αλλά και για τη γενικότερη στάση του εντός της ομάδας.

Σύμφωνα με την «L’ Equipe», η απόφασή του να ταξιδέψει στην Ιταλία ενώ βρισκόταν σε στάδιο αποθεραπείας λίγο πριν από το Clasico με την Μπαρτσελόνα, προκάλεσε την οργή των οπαδών, όμως τα προβλήματα φαίνεται να επεκτείνονται και στα αποδυτήρια.

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis une escapade en Italie ce week-end. En interne, comme chez les supporters du Real Madrid, son attitude, jugée trop individualiste, commence à agacer.

➡️ https://t.co/1AdyX7mOls pic.twitter.com/Y010fHukkd — L'Équipe (@lequipe) May 4, 2026

Συγκεκριμένα, συμπεριφορές όπως όταν καθυστέρησε σημαντικά σε ομαδικό γεύμα, η περιφρονητική στάση απέναντι σε μέλος του τεχνικού τιμ και η τάση του να απομονώνεται —διατηρώντας επαφές κυρίως με τους Γάλλους συμπαίκτες του— έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι απολαμβάνει προκλητικά προνόμια, προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της «Βασίλισσας».

Μένει να φανεί πως θα… καταλήξει η συγκεκριμένη κατάσταση. Πάντως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το κλίμα μοιάζει «βαρύ» για τον Κιλιάν Εμπαπέ, σύμφωνα πάντα με όσα περιγράφονται.