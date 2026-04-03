Η αέναη διαδικασία παραγωγής νέων ταλέντων με σκοπό να επανδρώσουν μελλοντικά την πρώτη ομάδα, αποτελεί προτεραιότητα όλων των μεγάλων ομάδων που σέβονται τον εαυτό τους αλλά και την… τσέπη τους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ισχύει και στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην «La Fabrica» της λοιπόν, τις περιβόητες ακαδημίες της, μεγαλώνει και λάμπει ένας 11χρονος που κάνει την διαφορά περισσότερο από τους υπόλοιπους. Η Ρεάλ Μαδρίτης νιώθει ότι έχει χτυπήσει… φλέβα χρυσού με τον Νταβίντ Σάντσεθ. Και πως να μην συμβαίνει αυτό, βλέποντάς κανείς την σχέση που «χτίζει» με την μπάλα.

Η «στρογγυλή θεά» και ο εξαιρετικός για την ηλικία του χειρισμός του, έχουν γίνει προέκταση του ποδιού του παιδιού-θαύμα σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Οι άνθρωποι της «Βασίλισσας» μάλιστα δείχνουν πως έχουν κατανοήσει το μέγεθος του πρόσπεκτ που διαθέτουν και για αυτό έχουν πέσει με τα… μούτρα, ούτως ώστε να συμβάλουν στην μέγιστη δυνατή εξέλιξη του Νταβίντ Σάντσεθ.

Ένα «διαμαντάκι» που αναμένεται μελλοντικά να κλέψει την παράσταση, ξετυλίγοντας από πολύ μικρή ηλικία τις δεξιότητές του στο χορτάρι.