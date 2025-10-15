Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τέθηκε… νοκ-άουτ και η Μπαρτσελόνα στρέφει το βλέμμα στην ακαδημία της. Ποιος είναι Βίκτορ Μπαρμπερά, που ίσως «συναντήσει» ο Ολυμπιακός;

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να… σταματήσουν στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντιμετωπίσει τους Καταλανούς, στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι οποίοι ακόμα δεν γνωρίζουν σίγουρα ποιους παίκτες θα έχουν διαθέσιμους!

Τελευταίο «χτύπημα» ήταν εκείνο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο έμπειρος Πολωνός επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες, καθώς υπέστη ρήξη μυός στον αριστερό μηρό. Έτσι, δεδομένα, δεν θα δώσει το «παρών» στο ματς με τους Πειραιώτες.

Ποια άλλοι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, όμως, είναι σίγουρα νοκ-άουτ, από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό; Οι Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρθία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής, αμφίβολοι παραμένουν οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ, ωστόσο οι πιθανότητες «λένε» πως θα καταφέρουν να πάρουν ορισμένο χρόνο συμμετοχές.

Όσον αφορά τον Ραφίνια, όπως τονίζεται από τα ισπανικά ΜΜΕ, «τρέχει» για το El Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι αμέσως μετά το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός. Επομένως, μοιάζει πολύ δύσκολο να είναι απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Η λύση στην επίθεση από την Μπαρτσελόνα Β

Τι συμβαίνει, ωστόσο, με την κορυφή της επίθεσης, μετά την απουσία του Λεβαντόφσκι;

Ο Χάνσι Φλικ έχει στα χέρια του δύο «πρόχειρες» λύσεις. Τον Φεράν Τόρες και τον Μάρκους Ράσφορντ, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να βρεθούν στην «αιχμή του δόρατος», έστω κι αν δεν είναι η φυσική τους θέση.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γερμανός τεχνικός έχουν ακόμα μία λύση, κοιτώντας στη δεύτερη ομάδα των «μπλαουγκράνα».

Ο λόγος για τον Βίκτορ Μπαρμπερά, ο οποίος αν και είναι βραχύσωμος (1.77μ. ύψος), αγωνίζεται ως «καθαρός» σέντερ φορ. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει την πρώτη ομάδα, στο διάστημα της απουσίας του Πολωνού.

Ποιος είναι ο Βίκτορ Μπαρμπερά;

Γιατί, όμως, να επιλεχθεί ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, για τον συγκεκριμένο ρόλο; Πιθανότατα, λόγω της εντυπωσιακής εκκίνησης που έχει πραγματοποιήσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Έως τώρα, λοιπόν, ο Μπαρμπερά μετρά ένα… 6/6 με την Μπαρτσελόνα Β. Στους 6 αγώνες που έχει δώσει για το πρωτάθλημα με την ομάδα του, έχει σκοράρει 5 γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε και 1 ασίστ! Έχει συνεισφορά σε 6 τέρματα των «μπλαουγκράνα» και φαίνεται, πως οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τον Φλικ.

Ο νεαρός επιθετικός ήταν στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα από το 2020, όμως το 2023 πήγε στην Κλαμπ Μπριζ, ως ελεύθερος.

Στο Βέλγιο παρέμεινε μόλις για μία χρονιά, πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη το 2024, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

Μένει να φανεί, εάν θα προχωρήσει πράγματι στην συγκεκριμένη επιλογή ο Γερμανός προπονητής και αν θα βρεθεί, τελικά, απέναντι στον Ολυμπιακό, στην επερχόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, για το Champions League.