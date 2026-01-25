Αρχικά, είδε έναν παίκτη της Σενεγάλης να βραβεύεται, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ φρόντισε να «φτιάξει» την ημέρα του Μπραχίμ Ντίαθ, με ένα πέναλτι αλά Πανένκα!

Ο Μπραχίμ Ντίαθ τα… έζησε όλα στην 21η αγωνιστική της La Liga! Μπορεί, αυτό να μην είχε να κάνει την απόδοσή του, αλλά σίγουρα του κράτησε «φρέσκες» τις «πληγές» του Copa Africa!

Φυσικά, μιλάμε για το πέναλτι, που έχασε στον τελικό της διοργάνωσης στα… χασομέρια, προσπαθώντας να εκτελέσει αλά Πανένκα.

Ωστόσο, στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης φρόντισε να «θυμηθεί» καλά το τι έλαβε χώρα!

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κόντρα στη Βιγιαρεάλ (24/01, 0-2) υπήρξε μία ειδική βράβευση, για τα «κίτρινα υποβρύχια».

Before Real Madrid vs. Villarreal, Papa Gueye was honored for winning AFCON with Senegal right in front of Brahim Díaz 😅 pic.twitter.com/AmtsJzkndZ — ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2026

Πρωταγωνιστής ήταν ο Πάπε Γκέιγ, δηλαδή ο μοναδικός σκόρερ του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Ο Μπραχίμ Ντίαθ από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που υπήρχε αυτή η «μικρή εκδήλωση», ήταν ξεκάθαρο πως δεν ένιωθε άνετα, χειροκροτώντας με αμηχανία.

Ωστόσο, ο Κιλιάν Εμπαπέ φρόντισε να του «φτιάξει» λίγο την ημέρα. Το πώς; Από τη μία, ήταν ο ποδοσφαιριστής που με δύο προσωπικά του γκολ «καθάρισε» τη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

📹|| The Moment Villarreal’s Papa Gueye was applauded and honoured for winning AFCON 2025 with Senegal…



🏆 Right before Real Madrid vs Villarreal and right in front of Brahim Díaz.pic.twitter.com/IFbrd8fvHS — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) January 24, 2026

Την ίδια ώρα, το δεύτερό του τέρμα, το «αφιέρωσε» στον Μαροκινό συμπαίκτη του! Κι όμως, η «βασίλισσα» είχε κερδίσει πέναλτι και ο Γάλλος επιθετικός αποφάσισε να το εκτελέσει αλά Πανένκα!

Σκόραρε και αμέσως «χώθηκε» στην αγκαλιά του Μπραχίμ Ντίαθ, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Σε μία κίνηση, που είχε την «εξήγησή» της, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως αυτό το έκανε αποκλειστικά για εκείνον και του «αφιέρωσε» το τέρμα του.