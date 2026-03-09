Ο Λιονέλ Μέσι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, πίσω στο 2023, όπως αποκάλυψε ο Τσάβι!
Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στο στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, τόνισε πως την επιστροφή του Αργεντίνου σταρ εμπόδισε τελικά ο Τζοάν Λαπόρτα.
Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αίσθηση, με τον Τσάβι να εξηγεί πώς προέκυψε η εν λόγω απόφαση, παρά το «πράσινο φως» που είχε πάρει η μεταγραφή από τη La Liga.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Τσάβι:
«Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: ”Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση”. Μετά τι συνέβη;
Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα τον πολεμούσε και ότι δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει».