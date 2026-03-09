Ο Λιονέλ Μέσι είχε συμφωνήσει για να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα το 2023, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, λόγω του Τζοάν Λαπόρτα!

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, πίσω στο 2023, όπως αποκάλυψε ο Τσάβι!

Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στο στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, τόνισε πως την επιστροφή του Αργεντίνου σταρ εμπόδισε τελικά ο Τζοάν Λαπόρτα.

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αίσθηση, με τον Τσάβι να εξηγεί πώς προέκυψε η εν λόγω απόφαση, παρά το «πράσινο φως» που είχε πάρει η μεταγραφή από τη La Liga.

🚨 Xavi: “Leo Messi back to Barcelona was a done deal after that World Cup won by Argentina. It was done”.



“We also had La Liga’s green light and Messi wanted to return… but Laporta stopped the signing”.



“Laporta told me that if Leo came back, there would be a wage war and he… pic.twitter.com/XmSehWBXKu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Τσάβι:

«Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: ”Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση”. Μετά τι συνέβη;

Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα τον πολεμούσε και ότι δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει».