Ο Βινίσιους παραμένει «βασιλιάς», μιας και η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή και τον «έπεισε» να υπογράψει νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2032!

Ένα από τα «σήριαλ» του καλοκαιριού έλαβε «τέλος». Ο Βινίσιους έμοιαζε πως θα αποχωρήσει -αργά ή γρήγορα- από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Άρσεναλ ήταν μία ομάδα που παρακολουθούσε τις εξελίξεις, μιας και το συμβόλαιό του έληγε το επόμενο καλοκαίρι.

Είχε αρχίσει τις διερευνητικές επαφές, αλλά τελικά έμεινε στα… κρύα του λουτρού.

Το «τελεσίγραφο» της Ρεάλ Μαδρίτης στον Βινίσιους που δείχνει… Άρσεναλ Όσα αναφέρει η «Marca» για το τελεσίγραφο που έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης στην πλευρά του Βινίσιους, που φέρνει… χαμόγελα στην Άρσεναλ.

Η «βασίλισσα» αποφάσισε να κάνει την κίνηση-ματ και έδωσε νέο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή της!

Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, καθώς ο Βινίσιους με κάθε επισημότητα ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι το καλοκαίρι του 2032!

Δηλαδή, είναι «δεμένος» για τα επόμενα έξι χρόνια. Σε μία εξέλιξη που πριν λίγους μήνες έμοιαζε να είναι μακριά.

Vinícius Júnior turns down Arsenal and signs a new six-year contract with Real Madrid 🏠🤍 pic.twitter.com/gS2MoZM46q — B/R Football (@brfootball) August 6, 2026

Όμως, οι Ισπανοί είχαν τους λόγους, ώστε να «πείσουν» τον ταλαντούχο εξτρέμ.

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, υπήρξε μία σημαντική αύξηση στον μισθό του, αφού o ίδιος ήθελε 30.000.000 ευρώ ετησίως.

Μπορεί να μην πήρε αυτά τα χρήματα, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης τού έδωσε 24.000.000 ευρώ καθαρά, για κάθε σεζόν που θα είναι στο κλαμπ.

🚨⚪️ Story confirmed: Vinicius Jr new six year contract at Real Madrid, set to be signed and announced soon. 🇧🇷



Vini always wanted to stay at Real Madrid, Florentino Pérex always considered Vini as key part of the project.



José Mourinho also heavily involved. 🔐 pic.twitter.com/i6konuq8Z5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Την ίδια ώρα, ο Βινίσιους «κέρδισε» ακόμα μία σημαντική οικονομική αύξηση, αφού θα λαμβάνει περισσότερα χρήματα από τα δικαιώματα εικόνας.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της ανανέωσής του ήταν και η ομάδα που «χτίζει» η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ιμπραΐμα Κονατέ, Ντένζελ Ντάμφρις.

One thing you can always count on: Vinícius Jr. scoring 20+ goals a season across all competitions 🇧🇷



He's done it in each of his last five seasons at Real Madrid, and with a new deal agreed, that tally is only going to keep growing 🤍 pic.twitter.com/DJy7lKjHJt — OneFootball (@OneFootball) August 6, 2026

Είναι μονάδα μερικοί από τους ποδοσφαιριστές που έχει στη «φαρέτρας» η «βασίλισσα». Κι όλα αυτά, ενώ στον πάγκο της είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ένας προπονητής που ξέρει να διαχειρίζεται πολλές μεγάλες προσωπικότητες και να κερδίζει τίτλους.

Και σίγουρα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα ήθελε να συνεργαστεί με τον «Special One», για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Τρεις απλοί λόγοι, αλλά που ήταν καταλυτικοί, ώστε να έρθει το οριστικό deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.