Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ κορυφώνονται, καθώς η Άρσεναλ φημολογείται πως έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο σταρ!
Οι πρωταθλητές Αγγλίας φαίνεται να έχουν προσφέρει στον 26χρονο επιθετικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία τους, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει η «Telegraph». Την ίδια στιγμή ετοιμάζουν επίσημη πρόταση προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει η «Marca», ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να έχει δώσει… τελεσίγραφο στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας πως η πρόταση ανανέωσης που του έχει κατατεθεί είναι τελική και αμετάκλητη.
Η στάση των Μαδριλένων δεν αλλάζει. Παρότι επιθυμούν την παραμονή του Βινίσιους, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εξελιχθεί σε καταλυτικό παράγοντας της «Βασίλισσας» τα τελευταία χρόνια, δεν διατίθενται να διαταράξουν τις οικονομικές ισορροπίες της ομάδας, ούτε να ρισκάρουν να τον χάσουν ως ελεύθερο του χρόνου, θέτοντάς τον προς πώληση αν δεν υπογράψει άμεσα.
Πλέον, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά, με τον Βραζιλιάνο να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη μεταγραφή του στην Αγγλία.