Όσα αναφέρει η «Marca» για το τελεσίγραφο που έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης στην πλευρά του Βινίσιους, που φέρνει… χαμόγελα στην Άρσεναλ.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ κορυφώνονται, καθώς η Άρσεναλ φημολογείται πως έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο σταρ!

🚨💣 Arsenal have reached an agreement in principle on personal terms with Vinícius Jr. 🇧🇷



Roc Nation are now preparing to enter negotiations with Real Madrid armed with that huge offer from the Premier League champions.



Now it is up to Vinícius to decide whether to stay at… pic.twitter.com/adAZABeXKP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2026

Οι πρωταθλητές Αγγλίας φαίνεται να έχουν προσφέρει στον 26χρονο επιθετικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία τους, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει η «Telegraph». Την ίδια στιγμή ετοιμάζουν επίσημη πρόταση προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

£400,000 a week. That is what Vinicius Junior earns at Real Madrid, and it is a figure Arsenal are prepared to surpass to land arguably the biggest signing in their history. @DKingTelegraph has more ⤵️https://t.co/YeMJs2mODQ pic.twitter.com/ik38uFoAaj — Telegraph Football (@TeleFootball) July 26, 2026

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει η «Marca», ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να έχει δώσει… τελεσίγραφο στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας πως η πρόταση ανανέωσης που του έχει κατατεθεί είναι τελική και αμετάκλητη.

Η στάση των Μαδριλένων δεν αλλάζει. Παρότι επιθυμούν την παραμονή του Βινίσιους, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εξελιχθεί σε καταλυτικό παράγοντας της «Βασίλισσας» τα τελευταία χρόνια, δεν διατίθενται να διαταράξουν τις οικονομικές ισορροπίες της ομάδας, ούτε να ρισκάρουν να τον χάσουν ως ελεύθερο του χρόνου, θέτοντάς τον προς πώληση αν δεν υπογράψει άμεσα.

Πλέον, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά, με τον Βραζιλιάνο να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη μεταγραφή του στην Αγγλία.