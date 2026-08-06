Η «βόμβα» έσκασε με τον Γιαν Ντιομαντέ να είναι και επίσημα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από μία μεταγραφή που έφερε πολλά ρεκόρ!

Μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Ο Γιαν Ντιομαντέ άφησε τη Λειψία και είπε… καλησπέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μονάχα έναν χρόνο, μετά τη μεταγραφή του στην Bundesliga, «ανοίγει» τα φτερά του και πάει στα χέρια του Ζοσέ Μουρίνιο.

H ομάδα της Γερμανίας ήταν πολύ «σκληρή» στις διαπραγματεύσεις, μιας και δεν ήθελε να χάσει τον ποδοσφαιριστή της.

Ωστόσο, η «βασίλισσα» έκανε μία πρόταση, που ήταν αδύνατον να μην γίνει αποδεκτή.

Σε μία μεταγραφή που «κρύβει» και πάρα πολλά ρεκόρ, μιας και η Λειψία ήθελε να γίνει η πιο ακριβή «αποδέσμευση» στην ιστορία της!

Τα ρεκόρ που «έσπασε» ο Γιαν Ντιομαντέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε από τα ταμεία της συνολικά 125.000.000 ευρώ, ενώ το deal μπορεί να φτάσει τα 140.000.000, αν ενεργοποιηθούν τα bonus!

Όπως καταλαβαίνει κανείς μιλάμε για μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή και την πιο «τσουχτερή» στην ιστορία των «μερένχες».

Μέχρι πρότινος στην κορυφή ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ έναντι 103.000.000 ευρώ!

Σε μία απόκτηση που μπορούσε να φτάσει μαζί με τα μπόνους -περίπου- στα 134.000.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο Γιαν Ντιομαντέ μπορεί να μην είναι η πιο δαπανηρή αποχώρηση παίκτη από ομάδα της Bundesliga, μιας και αυτόν τον τίτλο τον έχει ο: Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά «διέλυσε» ένα αφρικανικό ρεκόρ!

🚨⚪️ OFFICIAL: Yan Diomandé joins Real Madrid from RB Leipzig, deal confirmed. 💥



€125m plus €15m add-ons. 🇨🇮 pic.twitter.com/lz62YaBILK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Τα πιο πολλά λεφτά που είχαν δοθεί για έναν παίκτη από τη συγκεκριμένη Ήπειρο ήταν τα 80.000.000 ευρώ για τον Νικολάς Πεπέ, όταν και πήγε στην Άρσεναλ από τη Λιλ.

Όμως, ο 19χρονος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης «έσπασε» και αυτό το φράγμα και μάλιστα για 45.000.000 ευρώ παραπάνω!

Σε μία αρκετά «τσουχτερή» μεταγραφή για τη «βασίλισσα» που έβαλε το χέρι πολύ βαθιά στην… τσέπη της.