Η δήλωση του Ματίας Αλμέιδα, πριν το Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα, που μετά το τελικό 4-1 (05/10), μοιάζει προφητική!

Η Σεβίλλη, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, «σόκαρε» την Μπαρτσελόνα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Οι Ανδαλουσιανοί δεν νίκησαν απλώς τους «μπλαουγκράνα», αλλά όπως δείχνει το τελικό 4-1 (05/10) υπέρ τους, τους «ισοπέδωσαν».

Άλλωστε, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η Σεβίλλη υπήρξε κατά πολύ ανώτερη της Μπαρτσελόνα και τα κατάφερε, εφαρμόζοντας όσα είχε πει ο Ματίας Αλμέιδα πριν από το ματς!

«Μελετώ την Μπαρτσελόνα εδώ και χρόνια. Το 98% των ομάδων που την περιμένουν στο δικό τους μισό, χάνουν. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους» ανέφερε μεταξύ άλλων στο Movistar, για να συμπληρώσει: «Οι ομάδες που την κάνουν να υποφέρει, είναι αυτές που πιέζουν λίγο περισσότερο».

Τα λόγια του, εν τέλει, αποδείχθηκαν προφητικά. Η Σεβίλλη, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, και δίχως να «κλειστεί» στην άμυνά της, αλλά χτυπώντας στους ανοιχτούς χώρους που αφήνει το επιθετικό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, επικράτησε με 4-1.

Ήταν η πρώτη νίκη του συλλόγου της Ανδαλουσίας επί της Μπαρτσελόνα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα, εκτός της υπογραφής του Ματίας Αλμέιδα, είχε κι εκείνη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης!