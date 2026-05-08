Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως έχει θέσει ορισμένους όρους, προκειμένου να επιστρέψει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στην αναζήτηση του επόμενου προπονητή, με το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο να βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τα ισπανικά ΜΜΕ.

Η «Βασίλισσα» αναζητά τον άνθρωπο που θα συνδέσει και πάλι σωστά τα κομμάτια στο «παζλ» της, ώστε να την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός φέρεται να είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους, που τον έχουν τοποθετήσει στη λίστα των υποψηφίων για τον επόμενο τεχνικό της.

Ωστόσο, ο Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την ιστοσελίδα «Goal», έχει θέσει κάποιους ιδιαίτερους όρους, ώστε να μπει στο «τραπέζι» των συζητήσεων, για ενδεχόμενη επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ.

🚨 𝗡𝗘𝗪: José Mourinho has made some BOLD requests in order to return to Real Madrid:



• Full control over the starting line-ups, squad management, and dressing room management.



• No interventions from the club hierarchy.



• He wants a two-year contract.



— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος θέλει:

-Πλήρη έλεγχο της αρχικής ενδεκάδας, της διαχείρισης του ρόστερ και των αποδυτηρίων.

-Καμία παρέμβαση από τη διοίκηση του συλλόγου.

-Διετές συμβόλαιο.

-Να έχει μαζί του το δικό του τεχνικό επιτελείο.

-Αλλαγές στο τρέχον ρόστερ.

-Έως και επτά παίκτες που δεν ταιριάζουν στο πλάνο του, να αποχωρήσουν.

-Μεγαλύτερο έλεγχο στην ομάδα φυσικής κατάστασης, λόγω ανησυχιών για τους τραυματισμούς.

-Να επικοινωνεί μόνο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και όχι με άλλα στελέχη της διοίκησης.

-Να έχει τον έλεγχο του σχεδιασμού της καλοκαιρινής προετοιμασίας.