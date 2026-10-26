Ο Κιλιάν Εμπαπέ «έβαψε» άσπρο το ντέρμπι της Ισπανίας και απέδειξε πως είναι ένας από τους χειρότερους «εφιάλτες» της Μπαρτσελόνα!

Το πρώτο El Clasico της σεζόν κατέληξε στη «βασίλισσα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει μία τεράστια νίκη στο Camp Nou απέναντι στην Μπαρτσελόνα (25/10, 1-2)!

𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄. 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐅 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎. 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀'𝐒 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐌𝐀𝐑𝐄. 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍. 👑



𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃. 🔥 pic.twitter.com/Se3s61IVKk — 433 (@433) October 25, 2026

Και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα στη σεζόν στη La Liga, αφού είχε ξεκινήσει με ένα απίθανο 11/11!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε όλα τα τέρματα της ομάδας του και απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ένας από τους χειρότερους «εφιάλτες» της Μπαρτσελόνα!

Και όχι άδικα, αφού οι αριθμοί «λένε» την αλήθεια, σε αυτές τις περιπτώσεις.

116 games. 100 goals. 🤯



Kylian Mbappe reaches his ton in Real Madrid colours 🔥💯 pic.twitter.com/4ZWD84VVR3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 25, 2026

Ο Εμπαπέ «σεληνιάζεται», όταν βλέπει την Μπαρτσελόνα

Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να έχει περάσει το μεγαλύτερο χρόνο της καριέρας του στη Ligue 1, αλλά έχει αντιμετωπίσει τους «μπλαουγκράνα» αρκετές φορές.

Τόσο με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και φυσικά με της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας «γράψει» 11 αναμετρήσεις.

Πόσα είναι τα τέρματα που έχει σκοράρει; Συνολικά 14 φορές!

Κι όμως, μετράει περισσότερα τέρματα, παρά από τα ματς που έχει παίξει κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Μία επίδοση πολύ σπάνια και για τον ίδιο τον Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς ΜΟΝΑΧΑ απέναντι σε ένα κλαμπ έχει περισσότερα γκολ!

⚪️💥 OFFICIAL: Kylian Mbappé wins Man of the Match for El Clásico against Barcelona.



2 goals tonight.

8 goals in 7 Clásicos.

14 goals in 11 games against Barça. pic.twitter.com/v4B85Z6Tt4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026

Μόνο απέναντι στη Μονπελιέ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 15 φορές, με την Μπαρτσελόνα να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του.

Και παράλληλα, ένας από τους χειρότερους «εφιάλτης» της και δικαιολογημένα…