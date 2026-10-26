Το πρώτο El Clasico της σεζόν κατέληξε στη «βασίλισσα».
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει μία τεράστια νίκη στο Camp Nou απέναντι στην Μπαρτσελόνα (25/10, 1-2)!
Και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα στη σεζόν στη La Liga, αφού είχε ξεκινήσει με ένα απίθανο 11/11!
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ.
Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε όλα τα τέρματα της ομάδας του και απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ένας από τους χειρότερους «εφιάλτες» της Μπαρτσελόνα!
Και όχι άδικα, αφού οι αριθμοί «λένε» την αλήθεια, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ο Εμπαπέ «σεληνιάζεται», όταν βλέπει την Μπαρτσελόνα
Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να έχει περάσει το μεγαλύτερο χρόνο της καριέρας του στη Ligue 1, αλλά έχει αντιμετωπίσει τους «μπλαουγκράνα» αρκετές φορές.
Τόσο με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και φυσικά με της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας «γράψει» 11 αναμετρήσεις.
Πόσα είναι τα τέρματα που έχει σκοράρει; Συνολικά 14 φορές!
Κι όμως, μετράει περισσότερα τέρματα, παρά από τα ματς που έχει παίξει κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ.
Μία επίδοση πολύ σπάνια και για τον ίδιο τον Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς ΜΟΝΑΧΑ απέναντι σε ένα κλαμπ έχει περισσότερα γκολ!
Μόνο απέναντι στη Μονπελιέ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 15 φορές, με την Μπαρτσελόνα να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του.
Και παράλληλα, ένας από τους χειρότερους «εφιάλτης» της και δικαιολογημένα…