Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν της, με την επίθεσή της να πετάει «φωτιές»!

Μία Μπαρτσελόνα να την… πιεις στο ποτήρι. Οι Καταλανοί έχουν ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν, θέλοντας να κρατήσουν το «στέμμα» τους στην Ισπανία.

Έπειτα από οκτώ αγωνιστικές δεν έχουν ούτε μία «γρατζουνιά», καθώς μετρούν 24 βαθμούς και με εκκωφαντικές νίκες.

Το δυνατό της «όπλο» για ακόμα μία σεζόν είναι η επίθεσή της, που έχει ξεκινήσει να κάνει «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη!

Barcelona have won their opening eight LaLiga games for only the SECOND time in their history, matching their start in 2013/14.



◉ W 0-5

◉ W 2-0

◉ W 5-2

◉ W 0-5

◉ W 2-4

◉ W 7-2

◉ W 1-3

◉ W 3-0



34 goals scored. Just nine conceded. 🤯 pic.twitter.com/IC9JqEEK5L — Squawka (@Squawka) October 12, 2026

Καρίμ Αντεγέμι, Άντονι Γκόρντον, Λαμίν Γιαμάλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς και Ραφίνια είναι από μόνοι τους αρκετοί, για να προκαλούν «πονοκέφαλο» στις αντίπαλες άμυνες.

Ωστόσο, σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι ποιοτικοί χαφ, Φερμίν Λόπες, Πέδρι, Ντάνι Όλμο και η λίστα έχει και συνέχεια.

Πόσα τέρματα έχει σκοράρει η La Liga; Συνολικά 34 ή αλλιώς 4.25, ανά αναμέτρηση!

Προφανώς και μιλάμε για την καλύτερη επίθεση που θα βρει κανείς στα TOP-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

A 100% win record to start the season with 39 goals scored along the way.



Barça are 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐓. pic.twitter.com/iXHJqOpqIU — B/R Football (@brfootball) October 10, 2026

Όμως, το πιο απίστευτο είναι η μεγάλη διαφορά που έχει «χτίσει» από τη δεύτερη θέση. Η Ρεάλ Μαδρίτης την «κυνηγάει», αλλά χωρίς να έχει καμία ελπίδα να τη… φτάσει -τουλάχιστον- προς ώρας.

Η «βασίλισσα» έχει σκοράρει συνολικά 19 τέρματα, δηλαδή 15 λιγότερα από τους Καταλανούς!

Λίγο πιο κάτω ακολουθούν οι Μπράιτον, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ίντερ με 18 γκολ σε Premier League, La Liga και Serie A.

Ωστόσο, και αυτές έχουν ακόμα μία μεγάλη «διαδρομή» να διανύσουν, για να «ακουμπήσουν» την ασταμάτητη Μπαρτσελόνα!