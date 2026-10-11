Ένα ματς που «σήκωσε» κουβέντα, για όλους τους λάθος λόγους. Η Ρεάλ Μαδρίτης, αν και έμεινε με 10 παίκτες βρήκε πως να «ξεφύγει» από τη Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.
Ωστόσο, προς το τέλος της αναμέτρησης έγινε ο «κακός χαμός». Στο 52ο λεπτό ο Βινίσιους πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και 20’ αργότερα έγινε το «κεντρικό πρόσωπο».
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σκόραρε για το 2-0 και ανάγκασε τον Ζοσέ Μουρίνιο να τρέξει μέχρι το κόρνερ, για να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα του.
Παρ’ όλα αυτά, η χαρά τους σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Μετά από επανεξέταση του VAR το γκολ δεν μέτρησε, επειδή ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του Γουίλιαμ Σαλιμπά και αντί να σκοράρει, δέχτηκε κόκκινη κάρτα.
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έγινε έξαλλος με αυτήν την απόφαση και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του διαιτητή.
Ωστόσο, οι συμπαίκτες του έγιναν «πυροσβέστες», ώστε να μην γίνει χειρότερη η κατάσταση.
Τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την αποβολή μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα, αλλά άπαντες «έβραζαν» με τη διαιτησία της αναμέτρησης.
Γι’ αυτό και ο Ζοσέ Μουρίνιο αρνήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου. Ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε αυτήν την απόφαση, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Ακολουθούν δύσκολες αναμετρήσεις για τη «βασίλισσα» και είχε τον φόβο πως αν μιλήσει θα τιμωρηθεί.
Και για να μην «κρεμάσει» την ομάδα του στα επόμενα ματς κράτησε τη… σιωπή του.