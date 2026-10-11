Ο «κακός χαμός», μετά το Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (10/10, 1-0), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να αρνείται να κάνει δηλώσεις, για έναν συγκεκριμένο λόγο!

Ένα ματς που «σήκωσε» κουβέντα, για όλους τους λάθος λόγους. Η Ρεάλ Μαδρίτης, αν και έμεινε με 10 παίκτες βρήκε πως να «ξεφύγει» από τη Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Ωστόσο, προς το τέλος της αναμέτρησης έγινε ο «κακός χαμός». Στο 52ο λεπτό ο Βινίσιους πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και 20’ αργότερα έγινε το «κεντρικό πρόσωπο».

🙌 ¡Victoria ante el Villarreal con gol de Diomande!https://t.co/9l2GaHCAch — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2026

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σκόραρε για το 2-0 και ανάγκασε τον Ζοσέ Μουρίνιο να τρέξει μέχρι το κόρνερ, για να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, η χαρά τους σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Μετά από επανεξέταση του VAR το γκολ δεν μέτρησε, επειδή ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του Γουίλιαμ Σαλιμπά και αντί να σκοράρει, δέχτηκε κόκκινη κάρτα.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έγινε έξαλλος με αυτήν την απόφαση και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του διαιτητή.

Ωστόσο, οι συμπαίκτες του έγιναν «πυροσβέστες», ώστε να μην γίνει χειρότερη η κατάσταση.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: This is something in the way of 'you had to be here' in order to BELIEVE IT!



1️⃣ Vinicius Jr SCORES and EVERYONE goes wild.



2️⃣ José Mourinho runs all over the pitch to celebrate.



3️⃣ VAR spots a moment from a minute earlier where Vinicius pulled… pic.twitter.com/vWbarLZ0Ro — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 10, 2026

Τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την αποβολή μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα, αλλά άπαντες «έβραζαν» με τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Γι’ αυτό και ο Ζοσέ Μουρίνιο αρνήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου. Ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε αυτήν την απόφαση, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

🚨🚨| The moment Vinicius pull the Villareal player’s hair. 😳 pic.twitter.com/OZXg8G4jVr — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Ακολουθούν δύσκολες αναμετρήσεις για τη «βασίλισσα» και είχε τον φόβο πως αν μιλήσει θα τιμωρηθεί.

Και για να μην «κρεμάσει» την ομάδα του στα επόμενα ματς κράτησε τη… σιωπή του.