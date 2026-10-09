Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αποφάσισε να επενδύσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως έκαναν γνωστό οι «ροχιμπλάνκος»!

Μία… έκπληξη από τον «μαγικό» κόσμο του NBA περίμενε τους φίλους της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Όπως έγινε γνωστό, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ προχώρησε σε μια σπουδαία επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η διοίκηση των Μαδριλένων ανακοίνωσε την Πέμπτη (08/10) πως ο Καναδός σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ απέκτησε μετοχικό μερίδιο στον σύλλογο.

Ο αστέρας του NBA, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2025, αναδεικνυόμενος παράλληλα MVP των τελικών αλλά και δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου, διευρύνει έτσι την παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο, συνδέοντας το όνομά του με τους «ροχιμπλάνκος».

Στην πρώτη του δήλωση ως ο νέος επενδυτής της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του».