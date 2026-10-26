Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε για τα… καλά, χαρίζοντας έναν επικό πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ της Ρεάλ στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Σπουδαίας σημασίας επικράτηση, τόσο για το ηθικό της όσο και για τη μάχη του τίτλου, σημείωσε το βράδυ της Κυριακής (25/10) η Ρεάλ Μαδρίτης, περνώντας νικηφόρα από το «Καμπ Νόου» με 2-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο πρώτο Clasico της αγωνιστικής περιόδου.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε δίχτυα και τις δύο φορές, οι «μερένχες» πλησίασαν σε απόσταση τριών βαθμών την πρωτοπόρο αντίπαλό τους, την ώρα που ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η Ατλέτικο στο -2 από την κορυφή.

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο σε μια έδρα όπου έχει αποδοκιμαστεί εντονότερα από οπουδήποτε αλλού στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς χάρη στην άψογη τακτική του εξουδετέρωσε τα επιθετικά ατού του Χάνσι Φλικ και πανηγύρισε τη νίκη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στο 87ο λεπτό, τη στιγμή που ο Εμπαπέ διαμόρφωσε το 1-2 έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια του Καμαβινγκά, καθώς ο «Special One» πετάχτηκε από τον πάγκο, έτρεξε, γλίστρησε στα γόνατα στο γρασίδι και έβγαλε τη γλώσσα, προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας.

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