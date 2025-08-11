Η La Liga δοκιμάζει νέους τρόπους για να βελτιώσει το «προϊόν» της και ένας από αυτούς, μπορεί να φέρει την Μπαρτσελόνα κοντά στον… Λιονέλ Μέσι!

Κι όμως, η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρεθεί στην ίδια πόλη με τον Λιονέλ Μέσι, για έναν αγώνα της La Liga!

Όπως έγινε γνωστό, η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος εξετάζει κάποιες νέες μεθόδους, ούτως ώστε να καταφέρει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το προσφερόμενο «προϊόν».

Σε αυτό το πλαίσιο, θέλει να διοργανώσει τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ, για τη 17η αγωνιστική, σε μία άλλη ήπειρο!

Εδώ, έρχεται και η… συνάντηση με τον Λιονέλ Μέσι, αφού ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, στην πόλη δηλαδή που αγωνίζεται πια και ο Αργεντίνος, με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο «Hard Rock Stadium», στις 20-21 Δεκεμβρίου, με τους «μπλαουγκράνα» να δείχνουν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτό το ταξίδι.

Σε περίπτωση που το σχέδιο λάβει «σάρκα και όστα», θα είναι μόλις η πρώτη φορά που ένα ματς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

🚨✈️ The Villarreal vs Barcelona La Liga fixture could be played in Miami, USA! 🇺🇸



The Spanish Federation's board of directors will have a meeting soon to discover if it will be approved. (@marca) pic.twitter.com/PDPYeIHqPW — EuroFoot (@eurofootcom) August 11, 2025

Επομένως, πρόκειται για μία πραγματικά ρηξικέλευθη απόφαση.