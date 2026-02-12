Η Ατλέτικο Μαδρίτης «διέλυσε» την Μπαρτσελόνα (12/02, 4-0), θυμίζοντάς την τον «εφιάλτη» της Μπάγερν Μονάχου!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι με το… ενάμισι πόδι στον τελικό του Copa del Rey!

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμέονε «διέλυσε» την Μπαρτσελόνα, αφού την κέρδισε με 4-0 (13/02) και η ρεβάνς μοιάζει να είναι «τυπική διαδικασία».

Ποιο είναι το ποιο απίστευτο; Ναι μεν το τελικό σκορ είναι «βαρύ» για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως αυτό είχε έρθει από το ημίχρονο!

Κι όμως, οι «ροχιμπλάνκος» πήγαν στα αποδυτήρια, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ, με τέσσερα γκολ διαφορά.

Προφανώς μόνο συνηθισμένο γεγονός δεν είναι να βλέπουμε την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στο ημίχρονο, έχοντας δεχτεί τέσσερα γκολ.

Ωστόσο, η Ατλέτικο Μαδρίτης τής θύμισε μία από τις «μαύρες σελίδες» της ιστορίας της. Φυσικά, μιλάμε για τον «διασυρμό» από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League για το 2020.

Τότε, στη «φούσκα» της Πορτογαλίας, λόγω του Covid-19, οι Βαυαροί είχαν «διαλύσει» την Μπαρτσελόνα.

Σε ένα ματς, που το πάρτι είχε αρχίσει από νωρίς. Μπορεί η Μπαρτσελόνα να είχε ισοφαρίσει 7ο λεπτό, αλλά τότε άρχισε η… κατηφόρα.

Η Μπάγερν Μονάχου, που είχε στον πάγκο της τον νυν προπονητή της Μπαρτσελόνα, είχε πάει στο ημίχρονο μπροστά, με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 4-1!

Κι όμως, αφού μέσα σε ένα «τρελό» 10λεπτο, οι Γερμανοί σκόραραν τρεις φορές.

Η συνέχεια; Το ίδιο εντυπωσιακή, με την Μπάγερν Μονάχου να κερδίζει τελικά με 8-2, σε ένα ματς που έμεινε στην ιστορία!

Σχεδόν 5.5 χρόνια αργότερα, ακόμα μία ομάδα μπόρεσε να σκοράρει τέσσερα γκολ, στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Καταλανούς.

Κι όχι, αυτή τη φορά δεν ήταν η Μπάγερν Μονάχου, αλλά ούτε έγινε στο Champions League.

Ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε που είναι πλέον «αγκαλιά», με την πρόκριση στον τελικό του Copa del Rey.