Ένα Εl Clásico, που τα είχε όλα! Γκολ, πάθος, εντάσεις και ένα… τρίτο ημίχρονο, που μας χάρισε πάρα πολύ «ψωμί»!

Ένα ντέρμπι με τα… όλα του! Όπως κάθε χρόνο, κάθε ποδοσφαιρόφιλος περιμένει πώς και πώς τη στιγμή, που θα δει το πρώτο El Clásico της σεζόν.

Για τη φετινή αγωνιστική χρονιά, η «αναμονή» έλαβε «τέλος»! Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της La Liga!

Σε ένα ματς, που δεν έμεινε μόνο στον αγωνιστικό χώρο! Τι εννοούμε με αυτό;

Μπορεί τα γκολ των Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ να έδωσαν «αέρα» πέντε βαθμών στη «βασίλισσα», αλλά το ντέρμπι έκανε θόρυβο, για τους… λάθος λόγος!

Real Madrid win El Clásico and go +5 points on top of La Liga!



Who's been your Man of the Match?

Προφανώς, ένταση υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές, που τα πράγματα «ξέφυγαν» για τα… καλά.

Mία πρώτη «γεύση» ήρθε στο 72ο λεπτό. Ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να κάνει αλλαγή τον Βινίσιους, αλλά στον Βραζιλιάνο εξτρέμ δεν του… άρεσε αυτό!

Αμέσως αντέδρασε και όπως γράφει το «DAZΝ», ο 25χρονος αστέρας είπε στον προπονητή του: «Εγώ; Coach? Coach? Εγώ; Πάντα εγώ. Φεύγω από την ομάδα. Καλύτερα να φύγω».

Vinícius Junior after being substituted yesterday:



"Me? Coach? Coach, me? It's always me. I'm leaving the team. It's better I leave."



Xabi Alonso: "Come on, Vini, d*mn it."



Vinícius Junior, while staring at the Bernabéu roof: "F*ck it."



— @DAZN_ES pic.twitter.com/kHpa4KV2yJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2025

Μάλιστα, έτρεξε να πάει απευθείας στα αποδυτήρια, αλλά μετά από λίγο επέστρεψε κανονικά στον πάγκο της ομάδας του! Μετά τη λήξη του ματς είχαμε ένα νέο «επεισόδιο», αλλά αυτή τη φορά ανάμεσα σε παίκτες και των δύο κλαμπ!

Οι ποδοσφαιριστές της «βασίλισσας» τα… έβαλαν με τον Λαμίν Γιαμάλ, αφού είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι «στη Ρεάλ ξέρουν μόνο να διαμαρτύρονται και να κλέβουν».

Στους πανηγυρισμούς τού έκαναν τη χειρονομία ότι «μιλάει πολύ» και εκείνος δεν έμεινε χωρίς… απάντηση!

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: "You speak too much. Speak now".

Όλα έδειχναν πως είχαν «σβήσει», αλλά ο Βινίσιους πήγε να κάνει μία ξαφνική επίθεση, αλλά τον κράτησε όποιος βρέθηκε μπροστά του!

Ένα ντέρμπι, που μόνο για το αποτέλεσμά του δεν έμεινε, «χαραγμένο» στη μνήμη μας…