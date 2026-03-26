Η αλήθεια είναι πως «άκουσε» πολλά, αλλά ο Άλβαρο Αρμπελόα στην εκκίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει τρεις «καθηγητές» των πάγκων!

Η φετινή σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης έχει περάσει από «χίλια κύματα»! O Τσάμπι Αλόνσο αποχώρησε και ο Άλβαρο Αρμπεολόα ανάλαβε τη θέση του.

Η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός τεχνικός «άκουσε» πάρα πολλά, τον πρώτο του καιρό στη «βασίλισσα». Ο αποκλεισμός στο Copa del Rey από την Αλμπαθέτε, αλλά και ορισμένα «σκαμπανεβάσματα» στη La Liga, είχαν φέρει σε δύσκολη θέση τον νέο προπονητή.

Όμως, τον τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Πώς; Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει μεγάλες νίκες.

Το ίδιο ισχύει και για τον Άλβαρο Αρμπελόα, καθώς ακόμα και υπό πίεση μπόρεσε να κερδίσει τρεις «καθηγητές» της προπονητικής!

Πρώτος από όλους; Ο Ζοσέ Μουρίνιο! Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να είχε ηττηθεί από την Μπενφίκα στη League Phase του Champions League, αλλά οι δύο ομάδες τα «είπαν» ξανά στα Play Offs!

Τι έγινε τότε; Οι Ισπανοί με δύο νίκες «κλείδωσαν» τη φάση των «16», όπου βήκαν τη Μάντσεστερ Σίτι! Προπονητής των «πολιτών»; Μα φυσικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ίσως τα δύο καλύτερα παιχνίδια της, τη φετινή σεζόν, πήρε την πρόκριση με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-1!

Τελευταία σπουδαία νίκη για τη «βασίλισσα» ήρθε απέναντι στη συμπολίτισσά της. Στην 29η αγωνιστική της La Liga, αντιμετώπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης (22/03, 3-2). Πανηγύρισε ξανά μία σπουδαία νίκη, που την κράτησε στο -4 στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος απ’ την Μπαρτσελόνα!

Με τον Άλβαρο Αρμπελόα να προσθέτει μετά τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζοσέ Μουρίνιο και τον Ντιέγκο Σιμέονε στους προπονητές που κέρδισε στην εκκίνησή του!

Όχι και άσχημα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη «βασίλισσα»!